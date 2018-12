Genova | rubavano agli sportelli delle banche | arrestati i Bonnie e Clyde dei bancomat

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Raggiravano le vittime, sottraendo loro la carta, che poi utilizzavano per effettuare prelievi. La polizia di, lo scorso 20 dicembre, ha sottoposto a fermo di polizia giudizaria, su provvedimento del pm, una coppia di origini francesi che faceva base a Sanremo: lei 38enne, lui 39enne, ritenuti responsabili di furto aggravato e continuato. La coppia di professionisti della truffa, a bordo di auto noleggiate di grossa cilindrata, si spostava a Roma, Firenze, Parma, Verona, Asti, Torino eper raggirare gli anziani e svuotare loro il conto corrente, passando da un albergo all’altro per non farsi rintracciare, vestendo abiti distinti e utilizzando modi garbati e raffinati. Almeno quattro i colpi attribuiti a, ma le indagini ancora in corso ne stanno accertando molti di più in tutto il Nord Italia. Gli investigatori sono riusciti a identificarli ...