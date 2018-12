Galaxy S10 | il foro si illumina quando la fotocamera è in funzione

Samsung Galaxy S10 avrà la stessa animazione di Galaxy A8s per avviare la fotocamera : Samsung Galaxy S10 potrebbe prendere diverse funzionalità legate al foro frontale del nuovo Infinity-O presentato con Galaxy A8s: scopriamo quali potrebbero essere. L'articolo Samsung Galaxy S10 avrà la stessa animazione di Galaxy A8s per avviare la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Cornici a confronto : la presunta pellicola di Samsung Galaxy S10+ vs Mate 20 Pro e iPhone X : Spunta la pellicola del presunto Samsung Galaxy S10+ ed ecco che trapelano già vari confronti fotografici su chi ha le Cornici più sottili fra Huawei Mate 20 Pro e Apple iPhone X.

Il foro nel display di Samsung Galaxy S10 e S10+ dovrebbe offrire alcuni effetti di luce : Il leaker Ice Universe ci mostra una funzione che renderebbe più interessante il foro nel display di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus.

Più piccino del previsto il Samsung Galaxy S10 Lite? Le ultime indiscrezioni : Un bel prospetto quello del Samsung Galaxy S10 Lite, che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe rivolgersi agli utenti che non amano gli smartphone dalle dimensioni particolarmente generose. Ice universe, a mezzo Twitter, ne ha parlato di recente, soffermandosi sulla 'size' di ciascuno dei Galaxy attesi per il 2019. Il Samsung Galaxy S10 Lite, che è chiaramente tra questi, dovrebbe presentare un pannello da 5.75 pollici in formato 19:9 e ...

Modelli Samsung Galaxy S10 : Edge - Plus e Lite - le ultime notizie : Non è un mistero che il Samsung Galaxy S10 corrisponda al dispositivo del decennale, ed è anche ovvio il produttore asiatico voglia in qualche modo sorprendere l'utenza. Secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda sudcoreana ricorrerà nuovamente alla desinenza 'Edge', abbandonata a partire dai Galaxy S8, e procedendo poi per gli S9 (cosa che sembra suggerire potrà anche esserci un modello flat, anche se al momento non si hanno indicazioni in ...

Samsung Galaxy S10 con modalità ‘Bright Night’ : Galaxy S10 Bright Night imita il Google Pixel 3 con Night Sight come scattare fotografie luminose anche in pessime condizioni di luce

Le indiscrezioni raccontano del ritorno della sigla Edge sul Galaxy S10 e di una ricarica rapida potenziata : Ad un mese o due dalla presentazione, arrivano numerose le indiscrezioni sui Samsung Galaxy del decennale

Tanto complesso il Samsung Galaxy S10 : produzione anticipata nonostante presentazione del 20 febbraio? : Il Samsung Galaxy S10 (insieme alle sue varianti S10 Plus e S10 Lite) non sarà uno smartphone come tutti gli altri. Il produttore sembra voler mettere fin d'ora l'accento sull'eccezionalità della sua prossima generazione e lo specifico aspetto ha pure delle conseguenze non di poco conto: la produzione di massa dei device sarebbe già cominciata e decisamente in anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi per il Samsung Galaxy S9, S8 e a ...

Galaxy S10 Plus e Lite passano dai benchmark - i Moto G7 spuntano in nuovi render : Mentre i presunti Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy S10 Plus passano dai benchmark HTML5, l'intera gamma Motorola Moto G7 sarebbe spuntata in nuovi render.

Eccezionale effetto sfocato del Samsung Galaxy S10 : modalità Artistic Live Focus : L'ultima sorpresa dei Samsung Galaxy S10 e S10 Plus si chiama 'Artistic Live Focus', una modalità di scatto creativa di cui si è scoperta l'esistenza all'interno dei vari marchi di recente registrati dal colosso di Seul. Il nome suggerisce possa trattarsi di una versione rivisitata dell'attuale 'Live Focus', che potrà sortire risultati decisamente migliori per l'innesto dei nuovi algoritmi del produttore asiatico, oltre che dell'hardware più ...

Beyond X dovrebbe essere la versione 5G di Samsung Galaxy S10 : Beyond X sarebbe il nome in codice della versione 5G di Samsung Galaxy S10, come riporta il noto leaker cinese IceUniverse, che fornisce altri dettagli.

Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre della modalità Artistic Live Focus : Samsung registra il marchio Artistic Live Focus presso l'EUIPO: nuova modalità di scatto in arrivo per le fotocamere dei prossimi Samsung Galaxy S10?

Samsung Galaxy S10 Plus o Pro primo smartphone 5G : vendite limitate a soli due paesi? : Quale sarà il primo smartphone 5G Samsung? Il leaker Ice Univerce non ha dubbi: il Samsung Galaxy S10 Plus o Pro (dunque il modello più accessoriato tra i prossimi top di gamma) supporterà le connessioni ultra veloci e potrebbe differenziarsi sotto questo aspetto dalla variante Galaxy S10, solo 4G. Sempre secondo Ice Univerce ma come venuto fuori anche da altre indiscrezioni degli ultimi mesi, il nome in codice per il Samsung Galaxy S10 Plus ...

Altre foto Samsung Galaxy S10 e S10 Plus : alcune sorprese evidenziate : Non si perde tempo quando c'è da parlare del Samsung Galaxy S10, di cui sono emerse Altre foto presumibilmente reali (anche se qualche dubbio ancora permane, mancando le conferme ufficiali da parte dell'azienda asiatica), riportate da 'PhoneArena.com', che rivelano alcuni dettagli estetici. Le dimensioni complessive sono pari a 148,9 x 70,9 x 7,8 mm e 157,7 x 75 x 7,8 mm, rispettivamente per il modello standard e quello Plus, con schermi da 6.1 ...