Fuga Liverpool | Manchester City ancora sconfitto

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Boxing Day Il turno di Santo Stefano sorride a Jurgen Klopp. Ilbatte per 5-0 il Newcastle di Benitez ad Anfield, un risultato che fa il paio con la clamorosa sconfitta delin casa del Leicester. La squadra di Guardiola va in vantaggio con Bernardo Silva, ma poi si fa rimontare dalle Foxes, grazie ad Albrighton: perfetto colpo di testa su cross di Vardy e pareggio. Il Leicester trova il definitivo vantaggio a dieci minuti dalla fine, grazie a uno strepitoso diagonale da fuori di Pereira. Nel finale, Guardiola perde Delph per espulsione. È la terza sconfitta in quattro partite per i Citizens dopo quelle contro il Chelsea e il Crystal Palace.Oltre il, anche il Tottenham approfitta dello scivolone di Pep. La squadra di Pochettino abbatte per 5-0 il Bournemouth a Wembley, è un successo importantissimo perché porta gli Spurs al secondo posto in ...