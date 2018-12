Fratelli ma non troppo |   il duetto di fine anno  per scuotere i 5 Stelle

Fratelli di Crozza - Salvini non resiste e svela in diretta le prossime operazioni di polizia. L’imitazione del ministro è esilarante : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza/Salvini passa le sue giornate in diretta sui suoi social e, nonostante sia stato ripreso dal procuratore della Repubblica Spataro, continua a svelare tutti i piani segreti della polizia: “Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un’operazione di polizia, sbaglia! ...

Il Natale a 5 stelle dei Fratelli Vanzina. Enrico 'In ricordo di Carlo - ma non chiamatelo cinepanettone' : Chiosa Enrico Vanzina: 'Noi siamo figli di Steno, Marco di Dino Risi, loro hanno portato in giro per il mondo il cinema italiano. Noi cerchiamo di farlo con questa nuova piattaforma'. Noi non siamo ...

Anonymous ha lasciato un messaggio su un sito di Fratelli d'Italia : Il collettivo Anonymous sembra aver rubato gli accessi al sito di Fratelli d'Italia Roma. In questo momento sul sito è visibile un messaggio degli hacker con la maschera di Guy Fawkes dove c'è scritto: "LulzSecITA (il nome del gruppo, su Twitter, ndr) sta aggiustando il sito. Grazie per la pazienza. Stiamo effettuando dei lavori sul sito di quella **** della Meloni. Nella dolce attesa venite a ...

Mulhouse - bambino ucciso dai Fratelli : picchiato perché non voleva studiare : Morire a soli nove anni per un capriccio. È davvero incredibile quanto è avvenuto lo scorso 17 settembre a Mulhouse, città francese al confine con Svizzera e Germania. Un bimbo, di cui non sono state fornite le generalità, è spirato dopo essere stato brutalmente percosso dal fratello 19enne, che era con lui in casa insieme alla sua fidanzata ed alla sorella di 20 anni. A quanto pare, i tre avrebbero aggredito il piccolo perché in quel momento si ...

Svuotano la casa della loro mamma morta - tre Fratelli fanno una scoperta orribile. Volevano mettere ordine - ma non immaginavano di trovarsi davanti una scena simile : Sedetevi, per quella che stiamo per raccontavi è una storia ai limiti della comprensione umana. Una di quelle vicende che si fa fatica a capire e, pensate, persino a raccontare. Siamo a Northallerton, capoluogo della contea del North Yorkshire, in Inghilterra e tutto inizia con un lutto, come in un film dei fratelli Coen. I protagonisti sono tre fratelli che, dopo la dipartita della loro cara mamma, hanno dovuto fare i conti con una casa piena ...

Asia ha preso la mamma - i Fratellini e i nonni : raccolta fondi per la bimba scampata alla tragedia : Asia Giordano, 12 anni, è scampata alla tragedia che ha colpito due famiglie nella villetta di Casteldaccia, in provincia di...

Giorgia Meloni rassicura il governo : "I voti di Fratelli d'Italia a favore del decreto sicurezza non mancheranno" : "Voteremo il decreto perché sulla sicurezza e sulla lotta all'immigrazione incontrollata la destra c'è sempre, noi ci saremo sempre. I voti di FdI non mancheranno". Con queste parole la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha assicurato che i parlamentari del suo partito voteranno a favore del decreto sicurezza. "Ci sono state frizioni nella maggioranza, il Movimento 5 stelle è in difficoltà a votare il decreto sicurezza. ...

Stupra due Fratellini - 86enne condannato ma non andrà in carcere : “Ormai è vecchio e malato” : John Joe Kiernan, classe 1932, è stato condannato per aver violentato due bambini dell’età di quattro e dieci anni ad Armagh nell’Irlanda del Nord. I fatti risalgono a quando l’anziano aveva circa trent’anni, negli anni Sessanta. E c'è da dire che l'uomo era già stato condannato per violenza su minore. Il giudice ha perciò deciso di risparmiargli il carcere...Continua a leggere