Frana sulla SS114 in provincia di Messina | chiuso tratto ad Alì Terme

Sulla Frana ora c'è il monitoraggio radar : Dopo il dissesto di giovedì, prosegue la messa in sicurezza del versante e dell'abitato. Nella notte e nella giornata di ieri non si sono verificati nuovi crolli, ma le condizioni attuali restano ...

Maltempo - Frana sulla A22 : due macchine bloccate dal fango : Alcune macchine percorrendo l’A22 sono state coinvolte nella frana che si era abbattuta sulla corsia nord poco prima del confine del Brennero, in localita’ Ponticolo. Due vetture sono rimaste bloccate dal fango. Una persona si e’ ferita in modo lieve. Sono intervenuti i vigili di fuoco di Vipiteno e Colle Isarco. L’autostrada rimane chiusa in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero. E’ stata chiusa al ...