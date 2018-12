Forte sisma nel Catanese : 28 feriti - molti i danni nei dintorni di Zafferana Etnea : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Terremoto in Sicilia - Etna : Forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...