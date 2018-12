Football is coming home | l’Inghilterra a Euro ’96

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Dopo gli anni turbolenti degli hooligans, l’Inghilterra ospita la kermess continentale e torna a sognare una vittoria dopo trent’anni di attesa. Di traverso ancora i tedeschidi Stefano RavagliaFu messo in piedi anche un discutibile pezzo con tanto di video a fare da corollario. Autori i Lightening Seeds, band britannica ancora in attività, espressione del rock alternativo. Tre tifosi vestiti con la maglia dell’Inghilterra, passavano dal divano al pub, sino al prato verde dove si immaginavano di incontrare i loro idoli. E di alzare la coppa Rimet, come fece Bobby Moore trent’anni prima. “Three Lions” segnava il ritorno dela casa, cioè in terra d’Albione, la patria del. Glipei del 1996 andarono all’Inghilterra, che tre decadi dopo il successo Mondiale contro la Germania, poteva avere la chance più ...