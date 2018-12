Fiorentina-Parma 0-1 | decide un gol di Inglese

Fiorentina-Parma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/12 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

VIDEO Fiorentina-Parma 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Inglese la risolve con un assolo : Il Parma ha espugnato il Franchi, sconfiggendo la Fiorentina per 1-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I ducali sono riusciti a imporsi in trasferta grazie a un bellissimo gol di Inglese nel recupero del primo tempo, un assolo sulla trequarti che ha permesso agli emiliani di passare in vantaggio e poi nella ripresa sono riusciti a difendersi dai vari tentativi dei viola. Di seguito il VIDEO con gli ...

Fiorentina-Parma - le formazioni ufficiali : Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni. Interessante match quello tra Fiorentina e Parma, le due squadre alla ricerca di punti per la zona Europa. Il tecnico Pioli ha dovuto fare i conti con l’influenza di Mirallas. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due ...

Pagelle Fiorentina-Parma : highlights e tabellino del match : Pagelle FIORENTINA PARMA – Fiorentina-Parma, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è una sfida di sicuro interesse. A confronto infatti ci sono due squadre molto vicine in classifica. La distanza tra viola e gialloblù è infatti di appena 3 punti e possono dunque entrambe puntare a un posto in Europa […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Parma: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Fiorentina-Parma oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Per la prima volta nella storia si affronta un Boxing Day per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio. oggi, mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, va in scena il diciottesimo turno per quanto riguarda la massima competizione italiana. In campo alle 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze i padroni di casa della Fiorentina a sfidare il Parma. Match davvero interessante con i due stili di gioco molto particolari degli ...

Serie A - le probabili formazioni di Fiorentina-Parma - 26-12-2018 : probabili formazioni ed analisi di Fiorentina-Parma, 18a giornata di Serie ALa viola ha pescato due vittorie importantissime che hanno ridato senerità all’ambiente (dopo oltre due mesi all’asciutto) e rilanciano qualche velleità europea, a patto di ricevere maggior apporto in fase realizzativa dagli attaccanti.Quello contro il Parma è un test di quelli impegnativi, nonostante il momento non eclatante dei Ducali che sono scivolati al 12° posto ...

Serie A - Fiorentina-Parma : i bookmakers vedono viola : Per la cronaca, i gialloblu non vincono a Franchi dal 2009, allora conquistarono i tre punti con un 2-3. risultato che replicato domani pagherebbe 60 volte la scommessa. I trend attuali delle due ...

