FINANZA E POLITICA Le tre crepe pronta a far crollare l' Ue

FINANZA E POLITICA/ Il nuovo regionalismo italiano che può cambiare l'Europa : C'è bisogno di un cambiamento dell'Ue e un nuovo regionalismo italiano potrebbe essere utile non solo per lo sviluppo del nostro Paese

FINANZA E POLITICA/ Meno Pil e fuga di capitali - gli effetti delle liti M5s-Lega - IlSussidiario.net : La versione definitiva della Legge di bilancio non sembra vicina. E i dissidi tra Lega e M5s non aiutano l'economia italiana a risollevarsi

SPY FINANZA / Spread come arma politica - i dati che smontano la teoria - IlSussidiario.net : Le banche italiane continuano ad avere molti titoli di Stato e senza l'intervento della Bce il nostro Paese sarebbe già in seria difficoltà

FINANZA E POLITICA/ Greco vs. Minenna nella volata finale per la Consob : Francesco Greco e Marcello Minenna vengono indicati come candidati per la Presidenza della Consob. Profili differenti e anche "sponsor" diversi.