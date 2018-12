Film più attesi del 2019 | da Scorsese a Tarantino Arriverà Pinocchio di Garrone e Star

Le star del cinema più pagate : vince Clooney ma non per i Film - mentre il re degli incassi è Dwayne Johnson : Per le star di Hollywood è tempo di controllare il conto in banca, per verificare quanto siano stati redditizi i cachet ottenuti per interpretare film e spot. Come sempre ci viene in aiuto la ...

NBA Sticker&Card Collection 2018-19 - 'Il Film della NBA' : scegli la gara più divertente del Natale : La partita che riceverà più voti diventerà una figurina che verrà poi pubblicata attraverso la bustina che uscirà in edicola il 19 gennaio , in abbinamento gratuito con La Gazzetta dello Sport, , ...

Serie tv - le più belle del 2018 secondo l'autorevole American Film Institute : Per il mondo dell'intrattenimento, questi sono gli anni delle Serie televisive . Registi di primo livello e star di Hollywood fanno a gara per accaparrarsi la sceneggiatura più bella o il ruolo più ...

Film più visti nel 2018. Nella top ten solo prodotti americani. : Se è vero che il cinema, visto in sala, ha perso favore nei gusti del pubblico, a vantaggio di una visione domestica, arricchita dall'offerta di molteplici piattaforme di streaming. Ci sono ancora ...

#SkyBuffaRacconta Gaetano Scirea. DocuFilm in due puntate per ricordare il più grande numero 6 della storia della Juve : ... vincendo 14 titoli, tra cui 7 scudetti e tutte le coppe europee , oltre a 78 gare con la maglia della Nazionale , diventando campione del mondo nel 1982. Una lunga carriera contraddistinta da una ...

Dall'8 al 19 gennaio - a Milano - una rassegna dei Film con le più celebre interpretazioni di Charles Laughton : Quando il presidente degli Stati Uniti sceglie un Segretario di Stato impopolare, si scatena nel Senato un'accesa lotta politica senza esclusione di colpi. Manovre di corridoio, complotti, ricatti e ...

Film di Natale : un sondaggio svela i più amati : Quali sono i Film di Natale più amati e più visti in questo periodo dell'anno? Un sondaggio condotto sul sito di RadioTimes - che ha coinvolto 7.000 persone e riportato dalla Bbc ha attestato quale ...

Film - i 10 trailer più visti di sempre : Tra i superpoteri degli Avengers, si potrebbe aggiungere quello di registrare sempre grandi record: i Film con i Vendicatori della Marvel sono senza uguali, non solo al botteghino, ma perfino a livello di trailer. Nella classifica del dieci trailer più visti di sempre, il primo e il secondo posto del podio sono infatti occupati dagli ultimi due Film della saga: a dominare la classifica, l'ultimo arrivato, l'attesissimo quarto ...

Manovra : più Film italiani in tv - slittano le quote : film made in Italy in tv? Più tardi. Slitta di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo per le televisioni di inserire in programmazione quote di pellicole, fiction e programmi prodotti in Italia o in Europa.L'obbligo era stato introdotto dalla riforma Franceschini per incentivare la diffusione di opere e serie tv realizzate nel nostro paese e all'interno dell'Unione Europea. Le misure dovevano entrare in vigore a inizio anno e invece ...

Resident Evil : James Wan non è più coinvolto nel Film reboot : James Wan (Insidious, Saw, The Conjuring) e la sua Atomic Monster non produrranno più il reboot del film di Resident Evil, come riporta Bloody Disgusting. Wan lo ha confermato durante un'intervista per Aquaman."Non lo faccio più", ha detto Wan. "Abbiamo abbandonato il progetto."Wan ha espresso una certa frustrazione per il fatto che il suo coinvolgimento con Resident Evil sia stato annunciato prematuramente.Read more…

“Dogman” non è più tra i Film candidati all’Oscar per il miglior Film straniero : Dogman – il film di Matteo Garrone ispirato alla storia del canaro della Magliana – non è nella lista dei nove film ancora candidati all’Oscar per il miglior film straniero. Il film era stato presentato al festival di Cannes, dove la gran parte dei critici

‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ è il Film italiano più amato degli ultimi 20 anni. Non potremmo essere più felici : Ancora un riconoscimento per Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2016 e diretto da Gabriele Mainetti, si è aggiudicato il Premio Speciale La Chioma di Berenice grazie al sondaggione popolare indetto sulla propria pagina dal gruppo dei Cinematti su Facebook, che ha votato a larga maggioranza l’opera di Mainetti, preferendola a La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino e La Pazza Gioia di Paolo Virzì. I Cinematti ...

I 10 Film di Peter Jackson più ambiziosi : Una parola per un cineasta: ambizione. Peter Jackson è caratterizzato da un’ambizione che per sua e nostra fortuna rasenta la follia. Fin dagli inizi. Fin dal primo film non riusciva a non pensare in grandissimo da un paese che fino a quel momento era totalmente marginale nella geografia del cinema mondiale, la Nuova Zelanda, e che dopo di lui è diventato, almeno per un periodo, importante. Questa settimana è uscito Macchine mortali, film ...

Due Soldati : dopo una lunga anticamera Rai2 (e non più Rai1) trasmette il Film tv di Marco Tullio Giordana : Due Soldati - Angela Fontana e Dario Rea Annunciato per la scorsa stagione, dopo una lunga anticamera e senza particolari investimenti promozionali da parte della Rai, domani sera in prime time su Rai2, e non più su Rai1 come inizialmente stabilito, andrà in onda Due Soldati, il film tv diretto da Marco Tullio Giordana. Scritto da Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi e Massimiliano Virgilio, il tv movie è stato realizzato tra Napoli ed Herat, e ...