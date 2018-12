Festeggia il Capodanno al Ristorante Il Galeone! Vivrai una serata unica e ricca di sorprese : Anche quest'anno il Galeone ha preparato un menù speciale per Festeggiare con te l'arrivo del Nuovo Anno. Il Ristorante è situato all'interno della struttura del Tennis Club Sanremo, in Corso Matuzia, ...

Dove Festeggiare il Capodanno due volte : Ci sono però posti, nel mondo, in cui tutto è ancor più straordinario. Sono i confini attraversati dal fuso orario, pe r festeggiare il Capodanno due volte in una sola sera , senza prendere il lungo ...

San Teodoro pensa in grande : 3 giorni di spettacoli per Festeggiare Capodanno : Gli eventi di Capodanno a San Teodoro. Ormai è ufficiale, sarà spettacolare il Capodanno a San Teodoro. L'amministrazione comunale, per l'occasione, ha programmato una tre giorni di spettacoli dedicati a grandi e piccini , per terminare l'anno in grande stile ed iniziare il nuovo in allegria. Si inizia sabato 29 dicembre con la Music Cartoon , una sfilata dei personaggi Disney ...

Capodanno a Rimini con Nek per Festeggiare l’arrivo del 2019 : “Felice di cantare nella mia regione” : Il Capodanno a Rimini con Nek celebra l'arrivo del 2019 e saluta il 2018 con una serata all'insegna della buona musica e con un ospite d'eccezione che si è già detto entusiasta di suonare nella sua regione. Il concerto sarà avviato in Piazzale Fellini a partire dalle 22 e sarà la giusta occasione per ripercorrere la lunga carriera di Filippo Neviani esplosa con Laura Non C'è, con un successo che non si è più fermato fino al rilascio di ...

Francesco Gabbani al Capodanno di Milano - in concerto in Piazza Duomo per Festeggiare il 2019 : Francesco Gabbani al Capodanno di Milano, sarà in Piazza Duomo per festeggiare in musica l'arrivo del 2019. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista anticipando che si prenderà una pausa dallo studio di registrazione per esibirsi al Capodanno di Piazza Duomo la notte del 31 dicembre. L'addio al 2018 e il benvenuto al 2019 avverrà sulle note dei brani più famosi di Francesco Gabbani che con la sua Occidentali's Karma ci ha fatto ballare ...

Capodanno a Olbia con i Maneskin per Festeggiare l’arrivo del 2019 nel segno di Il ballo della vita : Il Capodanno a Olbia con i Maneskin è confermato. Dopo le voci di qualche settimana fa, arriva la nota ufficiale del sindaco Settimo Nizzi che parla del concerto per l'ultimo dell'anno. La band rivelazione della penultima edizione di X Factor è quindi pronta a calcare il palco del concerto di Capodanno a Olbia nel quale saranno presenti anche i brani di Il ballo della vita, ultimo disco che hanno rilasciato il 26 ottobre e dal quale hanno ...