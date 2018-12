F1 – Webber attacca Ricciardo | “che errore lasciare la Red Bull! Se ne pentirà presto | la

sportfair

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Marknon ha alcun dubbio: Danielpotrebbe pentirsi bendi aver lasciato la Red Bull per trasferirsi alla Renault Stagione molto travagliata quella vissuta da Daniel. La Red Bull è sempre apparsa una spanna sotto il duo di testa formato da Ferrari e Mercedes, e le migliori prestazioni della scuderia di Milton Keynes le ha firmate tutte il compagno di scuderia Verstappen. Pernessun podio nel 2018, un feeling andato scemando con la scuderia e la decisione di dire addio per trasferirsi alla Reanult. Una decisione che il pilota australiano potrebbe rimpiangere, almeno secondo quando afferma il connazionale Mark. L’ex pilota aussie, ai microfoni di Fox Sport Australia, ha dato il suo parere sull’addio didalla Red Bull: “gli addetti ai lavori avrebbero voluto che Daniel fosse rimasto in Red Bull. Ho cenato ...