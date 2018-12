F1 | Raikkonen lascia la Ferrari | il ‘regalo’ dello sponsor Shell per Kimi è di quelli

sportfair

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Lodella scuderia del Cavallino ha voluto omaggiare, in procinto di diventare ufficialmente un pilota dell’Alfa-Sauber Pochi giorni ancora ediventerà ufficialmente un pilota dell’Alfa-Sauber, visto che il contratto con lascadrà il 31 dicembre 2018. Dal primo gennaio, il finlandese comincerà un nuovo capitolo della propria vita sportiva, provando a vincere l’ennesima sfida di una carriera immensa.Per salutare come si deve Iceman, loha voluto dedicargli un video tributo, che sicuramente avrà emozionato anche un ‘duro’ come lo stesso. Tante statistiche e anche alcune dichiarazioni di un pilota che rimarrà nel cuore deisti…L'articolo F1,la: il ‘regalo’perè dispeciali VIDEO sembra essere ...