F1 | la Ferrari può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Nel pieno del clima natalizio si guarda a quel che potrà riservarci il futuro. Il 2018 sta per chiudere i battenti e ilè lì a bussare alla nostra porta. L’attenzione verso il domani riguarda tutto e tutti e ildi Formula Uno non fa eccezione. Nella pausa invernale i motori sono spenti ma le idee viaggiano alla velocità della luce. I tecnici infatti sono a lavoro per porre le basi sulle nuove monoposto del prossimo anno. Macchine che avranno degli aspetti aerodinamici differenti e quindi i team dovranno essere in grado di recepire questi cambiamenti e tradurli in prestazione sul giro.Laci riprova. La delusione del2018 ha lasciato tracce nei supporters della Rossa che ancora una volta si è sciolta quando il gioco si è fatto pesante. Le sei vittorie di Lewis Hamilton nelle ultime otto gare sono state il fattore discriminante per ...