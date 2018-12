F1 – Bottas si prepara per una nuova avventura a quattro ruote | gli esperti ammettono

sportfair

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Il pilota della Mercedes parteciperà ad una tappa del Campionato di Rally finlandese, guidando una WRC Plus In attesa di dedicarsi completamente allastagione di Formula 1, Valtteriparteciperà ad una tappa del Campionato di Rally Finlandese 2019.Photo4/LaPresseIl pilota della Mercedes sarà al volante di una WRC Plus dal 24 al 26 gennaio a Rovaniemi, coadiuvato dal navigatore Timo Rautiainen che lo aiuterà in questo suo esordio. Della questione ha parlato Rich Millener, nuovo team principal del team M-Sport con cuigareggerà: “condizioni consistenti potrebbero aiutarlo, credo proprio ci sarà molta neve, grandi banchi di neve e tanto ghiaccio sulla strada. Se troverà questa condizioni, potrà trovare un buon grip e imparare molto velocemente. Se invece ci sarà meno neve, sarà più caldo e potrebbe perdere chiodi dalle gomme a causa della ghiaia. In ...