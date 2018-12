Ezio Greggio in Abruzzo | incontro con la famiglia della sua nuova fidanzata

gossipetv

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)conosce i genitorigiovaneRomina: tutte le novità Le feste natalizie possono essere una buona occasione per conoscere le famiglie dei propri partner. E così è stato per, conduttore di Striscia la Notizia, che è volato nella località abruzzese di Vicoli per fare una conoscenza importante. Infatti, il volto …L'articoloincon lasuaproviene da Gossip e Tv.