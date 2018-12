Etna | terremoto magnitudo 4 8 | paura nella notte a Catania | 4 feriti

Terremoto magnitudo 4.8 a Catania : notte in strada e feriti. I primi soccorsi Il vulcano Stromboli riprende l'attività : per gli esperti è tutta "colpa" dell'Etna : Una forte scossa di 4.8 gradi della scala Richter ha svegliato Catania: crolli e feriti registrati in città. Gravi i danni. Dalle 3 e 19 a norde del capolouogo etneo si sono registrate scosse....

Etna - terremoto Catania : crepe nell’asfalto - chiuso tratto dell’A18 Messina-Catania : chiuso precauzionalmente al traffico un tratto tra i caselli di Acireale e Giarre dell’A18, l’autostrada Messina-Catania, per la presenza di lesioni sospette sull’asfalto createsi dopo il terremoto di magnitudo 4.8 sull’Etna. L’eventuale riapertura sarà decisa dopo sopralluoghi e verifiche su sicurezza e stabilità. L'articolo Etna, terremoto Catania: crepe nell’asfalto, chiuso tratto dell’A18 ...

Etna - forte scossa di terremoto nella notte a Catania : paura e gente in strada - danni e feriti [LIVE] : 1/10 ...

Etna - forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura - crolli e feriti : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione dell'Etna, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Lo sceneggiaTore televisivo Dino Giarrusso esce per strada ma su Twitter invita alla calma

Terremoto in Sicilia - Etna : forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...

Forte terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Etna - riapre l'aeroporto di Catania dopo le scosse di terremoto | : Dalle 13 scalo pienamente operativo, dopo la chiusura di ieri per la nube di cenere. Dalle 8.32 di oggi non si registrano nuove scosse nell'area. Gli esperti però avvisano: vulcano non ancora "...

Etna - riaperto l'aeroporto di Catania. Ancora scosse di terremoto | : L'annuncio intorno alle 8 su Twitter, dopo che lo scalo aveva chiuso il 24 dalle 21.30 per la nube di cenere che si è sollevata dalla montagna. Continua lo sciame sismico: oltre 150 le scosse ...

