Etna | terremoto Catania | il premier Conte “vicino alle popolazioni” colpite

Il Ministro per i beni e le attività culturali è in costante contatto con i tecnici del Mibac che partecipano al Comitato operativo della Protezione Civile e che seguono la situazione in relazione al terremoto che ha colpito la zona di Catania. Le articolazioni del Ministero si sono subito attivate, anche sul territorio, in raccordo con le strutture regionali competenti, ai sensi del vigente Protocollo con la Regione Siciliana

Etna - terremoto nel Catanese. Privitera (Ingv) : “Sismicità non ci lascia tranquilli. La faglia di Fiandaca è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona” spiega il direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera, sul terremoto di magnitudo 4.8 della notte scorsa sull’Etna. ...

Etna - terremoto Catania : 10 feriti soccorsi in ambulanza - anziana grave con fratture : Il bilancio dei feriti del terremoto a Catania. Sono 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso degli ospedali per il sisma. Dieci sono state soccorse da ambulanze, altre 18 si sono presentate da sole. Una donna anziana grave per delle fratture in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. I danni maggiori danni a Fleri. Chiuso tratto A18 Catania-Messina. Arrivato il capo Dipartimento della Protezione civile Borrelli. Attesi aiuti, uomini e...

Etna - terremoto magnitudo 4.9 a Catania : “E’ la faglia di Fiandaca - che quando si muove è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona. La forte sismicità non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un evento singolo. La situazione ricorda quella ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.9 a Viagrande : le testimonianze : "Siamo vivi per miracolo. E' stata la madonna". Ecco le testimonianze di alcune persone rimaste ferite dopo il terremoto di magnitudo 4.9 a Catania

Etna - terremoto Catania : l’analisi dell’esperto - ecco cosa può avere causato il sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’Etna: “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...

Etna - terremoto nel Catanese : crolli nelle chiese di Santa Venerina e di Fleri. FOTO : Etna, terremoto nel Catanese: crolli nelle chiese di Santa Venerina e di Fleri. FOTO A causa del sisma di magnitudo 4.8 nella chiesa del Sacro Cuore sono caduti alcuni calcinacci e una statua della Madonna del campanile. Nella chiesa Maria Santissima del Rosario, invece, sono crollate alcune parti della ...

Etna : Scossa di Terremoto danni e feriti : Alle ore 03:19 del 26 Dicembre 2018, la rete INGV ha rilevato un sisma di M 4.9 con epicentro 2 km N Viagrande (CT), ad una profondità di 1km. Come vediamo dall’immagine allegata, la zona è stata soggetta a diverse scosse negli ultimi giorni, anche con una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna nella Bocca Nuova e al Cratere di Nord-Est. Stando alle informazioni rilevate dalle reti geodediche Gps e clinometriche si ...