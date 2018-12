Etna | terremoto Catania | domani arriva Salvini | Musumeci incontra i Sindaci dei comuni

Terremoto Catania : per l’USGS è stato di magnitudo 5.1 - l’INVG conferma 4.9 Richter e 7°/8° grado Mercalli. I feriti sono 28 - migliaia di sfollati e cresce l’allarme per l’Etna : 1/56 ...

Terremoto Etna - il vulcano visto dall’alto : la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero : La Polizia di Stato ha sorvolato, con l’elicottero, una delle bocche fumanti dell’Etna e le zone colpite dal Terremoto di questa notte. Dalle immagini, si nota la nube di cenere fuoriuscire dal vulcano. Poi i comuni più danneggiati dalle scosse, come Fleri e Zafferana Etnea. video Polizia di Stato L'articolo Terremoto Etna, il vulcano visto dall’alto: la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero proviene da Il ...

Terremoto Catania - gli edifici crollati e l'eruzione dell'Etna nelle immagini dall'alto - Sky TG24 - : Un video della polizia mostra la cima del vulcano, in attività dallo scorso 24 dicembre, mentre emette fumo. La telecamera riprende poi le chiese danneggiate e le case distrutte a causa della scossa ...

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto Etna - esperto Cnr : “Lava cerca vie d’uscita laterali. L’energia è più concentrata rispetto agli Appennini” : Erano scesi in strada la notte della vigilia di Natale per ritrovarsi, come tradizione, attorno ai grandi falò accesi nelle piazze gli abitanti di paesi come Fleri e Zafferana, alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. A distanza di 48 ore sono di nuovo in strada. Stavolta non per festeggiare, ma svegliati nel cuore della notte dal Terremoto. Erano le 3:19 quando la terra ha iniziato a tremare per una scossa di magnitudo 4.8. L’epicentro, ...

Etna - terremoto a nord di Catania : case e chiese crollate - feriti lievi. Chiusa autostrada : Dieci persone ferite, in maniera non grave, case e chiese crollate, una famiglia salva per miracolo, tantissima paura in gran parte della Sicilia orientale. È il bilancio del terremoto...

Terremoto Etna - il sindaco Pogliese : “Danni ingenti alle cose” : “Catania, dopo la ricognizione effettuata dalla protezione civile comunale guidata dall’assessore Porto, non presenta danni alle persone e alle cose. Nell’hinterland la situazione nei comuni metropolitani maggiormente colpiti dal Terremoto, per fortuna, non presenta danni gravi alle persone (10 feriti lievi accertati); sono purtroppo ingenti quelli alle cose“: lo rende noto sulla propria pagina di Facebook il sindaco ...

Catania - prosegue lo sciame sismico : terremoto magnitudo 3 sul versante orientale dell’Etna [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato sul versante orientale dell’Etna, a 2 km ovest da Sant’Alfio (Catania) alle 14:14:54 ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) e preceduto (dalla mezzanotte di oggi) da ben 21 scosse con magnitudo superiore a 2: di seguito i dati. Data e ...

Terremoto Catania - Borrelli : 'Verso diminuzione dell'attività eruttiva dell'Etna' | : Il capo della Protezione civile a Sky tg24: "I tecnici ci dicono che la lava si sta raffreddando e ci dobbiamo aspettare una quiescenza del vulcano. Adesso lavoriamo per assistere la popolazione"

Etna - terremoto Catania : i vigili del fuoco salvano 3 cagnolini dalle macerie : Personale Usar dei vigili del fuoco ha tratto in salvo, a Zafferana Etnea (Catania), 3 cuccioli di cane rimasti intrappolati nelle macerie del crollo di un solaio per il terremoto della notte scorsa. La proprietaria ha chiesto l’aiuto dei pompieri riferendo di sentire i guaiti dei cani che provenivano dalla sua abitazione. I cuccioli sono sani e salvi, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco. L'articolo Etna, terremoto Catania: i ...

Etna - terremoto 4.8 a Catania Paura - crolli e decine di feriti : Tanta Paura e almeno 10 feriti per una scossa di terremoto di magnitudo 4,8 legata all'eruzione dell'Etna che nella notte ha fatto tremare la provincia di Catania, causando crolli e danneggiamenti. L'epicentro e' stati localizzato tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci Bonnacorsi con un ipocentro a un solo chilometro di profondita' che ha accentuato l'effetto della scossa Segui su affaritaliani.it

Terremoto Etna - Borrelli : 'Verso diminuzione dell'attività eruttiva' - : Il capo della Protezione civile a Sky tg24: "I tecnici ci dicono che la lava si sta raffreddando e ci dobbiamo aspettare una quiescenza del vulcano. Adesso lavoriamo per assistere la popolazione"

Terremoto Etna - Borrelli : "Verso diminuzione dell'attività eruttiva" : Terremoto Etna, Borrelli: "Verso diminuzione dell'attività eruttiva" Il capo della Protezione civile a Sky tg24: “I tecnici ci dicono che la lava si sta raffreddando e ci dobbiamo aspettare una quiescenza del vulcano. Adesso lavoriamo per assistere la popolazione” Parole chiave: ...