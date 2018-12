Etna | terremoto Catania | 600 gli sfollati | la giunta di Sicilia chiederà la dichiarazione

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi - 600 gli sfollati : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi - 600 gli sfollati : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto sull'Etna : crolli a Fleri - le immagini dall'elicottero della Polizia : [flowplayer id="145771"] se non visualizzi il video clicca qui La Polizia di Stato ha diffuso un video girato nella mattinata odierna dove si osservano le immagini dell'eruzione dell'Etna e...

Etna - terremoto Catania : domani arriva Salvini - Musumeci incontra i Sindaci dei comuni colpiti : Sono una trentina gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco a seguito del terremoto che ha colpito la zona del Catanese. Le richieste di intervento ricevute dopo la scossa della notte, invece, sono circa 180. Gli interventi, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono stati effettuati nei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Aci Sant’Antonio e nella frazione acese di Santa Maria La Stella. Tre le Unita’ di ...

Terremoto Catania : per l’USGS è stato di magnitudo 5.1 - l’INVG conferma 4.9 Richter e 7°/8° grado Mercalli. I feriti sono 28 - migliaia di sfollati e cresce l’allarme per l’Etna : 1/56 ...

Terremoto Etna - il vulcano visto dall’alto : la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero : La Polizia di Stato ha sorvolato, con l’elicottero, una delle bocche fumanti dell’Etna e le zone colpite dal Terremoto di questa notte. Dalle immagini, si nota la nube di cenere fuoriuscire dal vulcano. Poi i comuni più danneggiati dalle scosse, come Fleri e Zafferana Etnea. video Polizia di Stato L'articolo Terremoto Etna, il vulcano visto dall’alto: la nube di cenere dal cratere nel video girato in elicottero proviene da Il ...

Terremoto Catania - gli edifici crollati e l'eruzione dell'Etna nelle immagini dall'alto - Sky TG24 - : Un video della polizia mostra la cima del vulcano, in attività dallo scorso 24 dicembre, mentre emette fumo. La telecamera riprende poi le chiese danneggiate e le case distrutte a causa della scossa ...

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto Etna - esperto Cnr : “Lava cerca vie d’uscita laterali. L’energia è più concentrata rispetto agli Appennini” : Erano scesi in strada la notte della vigilia di Natale per ritrovarsi, come tradizione, attorno ai grandi falò accesi nelle piazze gli abitanti di paesi come Fleri e Zafferana, alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. A distanza di 48 ore sono di nuovo in strada. Stavolta non per festeggiare, ma svegliati nel cuore della notte dal Terremoto. Erano le 3:19 quando la terra ha iniziato a tremare per una scossa di magnitudo 4.8. L’epicentro, ...

Etna - terremoto a nord di Catania : case e chiese crollate - feriti lievi. Chiusa autostrada : Dieci persone ferite, in maniera non grave, case e chiese crollate, una famiglia salva per miracolo, tantissima paura in gran parte della Sicilia orientale. È il bilancio del terremoto...

Terremoto Etna - il sindaco Pogliese : “Danni ingenti alle cose” : “Catania, dopo la ricognizione effettuata dalla protezione civile comunale guidata dall’assessore Porto, non presenta danni alle persone e alle cose. Nell’hinterland la situazione nei comuni metropolitani maggiormente colpiti dal Terremoto, per fortuna, non presenta danni gravi alle persone (10 feriti lievi accertati); sono purtroppo ingenti quelli alle cose“: lo rende noto sulla propria pagina di Facebook il sindaco ...

Catania - prosegue lo sciame sismico : terremoto magnitudo 3 sul versante orientale dell’Etna [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato sul versante orientale dell’Etna, a 2 km ovest da Sant’Alfio (Catania) alle 14:14:54 ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) e preceduto (dalla mezzanotte di oggi) da ben 21 scosse con magnitudo superiore a 2: di seguito i dati. Data e ...

Terremoto Catania - Borrelli : 'Verso diminuzione dell'attività eruttiva dell'Etna' | : Il capo della Protezione civile a Sky tg24: "I tecnici ci dicono che la lava si sta raffreddando e ci dobbiamo aspettare una quiescenza del vulcano. Adesso lavoriamo per assistere la popolazione"