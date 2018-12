Etna | sisma nel Catanese | 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d' emergenza

Etna - sisma di magnitudo 4.8 a Catania : feriti lievi - case crollate e tanta paura. 600 sfollati : Meno di 48 ore dopo l’inizio della fase parossistica dell’attività dell’Etna, nella notte una forte scossa di terremoto ha provocato paura, danni e ventotto feriti lievi nei paesi del versante orientale del vulcano, a nord di Catania. Alle 3,19 la scossa, molto forte, di magnitudo 4.8, che l’osservatorio etneo dell’Ingv di Catania ha localizzato a ...

Etna - terremoto Catania : l’analisi dell’esperto - ecco cosa può avere causato il sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’Etna: “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...

Etna - sisma Catania : cade la statua di Sant’Emidio - protettore dei terremoti : Il terremoto magnitudo 4.9 che ha colpito alle 03:19 la provincia di Catania ha danneggiato anche la chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale. Sono crollati il campanile e la statua di Sant’Emidio, venerato perché ritenuto il protettore dei terremoti. L'articolo Etna, sisma Catania: cade la statua di Sant’Emidio, protettore dei terremoti sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Tra gli sfollati anche l'ex Iena Dino Giarrusso: "Mai sentita una botta così". Convocato dal prefetto centro di coordinamento. I danni maggiorio a Fleri....

