: Etna, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura, crolli e feriti [news aggiornata alle 04:55] - repubblica : Etna, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura, crolli e feriti [news aggiornata alle 04:55] - Corriere : Etna, sisma magnitudo 4.8 avvertito a Catania - soydanibueno : RT @fattoquotidiano: Etna, scossa di magnitudo 4.8 tra Viagrande e Trecastagni: quattro feriti. Paura a Catania -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Due giorni dopo l’eruzione dell’la terra trema ancora in Sicilia. Una fortedi terremoto4.8 è stata registrata alle 3.19. Laè stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni dia nord die l’ipocentro solo un chilometro di profondità.lievi, al momento, un ottantenne è stato estratto dalle macerie. Laha provocato danni alle chiese e alle vecchie abitazioni, per lo più nella zona di Zafferana Etnea. Chiuso precauzionalmente al traffico un tratto dell’autostrada-Messina, la A18, tra Acireale e Giarre per la presenza di crepe nel manto della strada. Il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha convocato il ...