Etna | l' esperto | Possibili nuove bocche di eruzione

Terremoto Etna - esperto Cnr : “Lava cerca vie d’uscita laterali. L’energia è più concentrata rispetto agli Appennini” : Erano scesi in strada la notte della vigilia di Natale per ritrovarsi, come tradizione, attorno ai grandi falò accesi nelle piazze gli abitanti di paesi come Fleri e Zafferana, alle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. A distanza di 48 ore sono di nuovo in strada. Stavolta non per festeggiare, ma svegliati nel cuore della notte dal Terremoto. Erano le 3:19 quando la terra ha iniziato a tremare per una scossa di magnitudo 4.8. L’epicentro, ...