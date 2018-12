Etna | forte scossa di terremoto nella notte | il racconto dei cittadini | “siamo vivi per

Etna - forte scossa di terremoto nella notte : 10 feriti e diversi crolli - continua lo sciame sismico [FOTO LIVE] : 1/24 ...

Etna - forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 : Etna, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata a Catania dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Etna - forte terremoto a Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : “Vivi per miracolo” : La terra trema ancora in Sicilia: questa notte alle ore 3.18 una scossa con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania ha fatto crollare parzialmente abitazioni, chiese e ferito alcune persone. Una famiglia viva racconta quei momenti drammatici: "Noi, vivi per miracolo". Per tutta la notte decine di scosse.Continua a leggere

Etna - forte scossa di terremoto nella notte a Catania : paura e gente in strada - danni e feriti [LIVE] : 1/10 ...

Etna - forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura - crolli e feriti : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione dell'Etna, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Lo sceneggiaTore televisivo Dino Giarrusso esce per strada ma su Twitter invita alla calma

Terremoto in Sicilia - Etna : forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...

Forte terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Terremoto - nuova eruzione dell’Etna con un forte sciame sismico : per Catania è un Natale di paura : 1/37 ...

Forte terremoto di magnitudo 4.3 a Zafferana Etna : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 17,50 a Zafferana Etnea in provincia di Catania. Uno sciame sismico in corso.

Terremoto - nuova forte scossa sull’Etna : si temono danni - lo sciame sismico continua [MAPPE e DETTAGLI] : 1/49 ...