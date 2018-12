Etna | eruzione e terremoti | “Massima attenzione e assistenza alla popolazione”

meteoweb.eu

"Stanotte la terra ha tremato vicino a Catania, probabilmente legata alle attività vulcaniche dell'. La macchina della protezione civile e dei soccorsi è già operativa da stanotte e il capo, Angelo Borrelli, che mi sta aggiornando costantemente, è già in viaggio per raggiungere Catania. Sarà garantita la massimae immediata sistemazione a chi ha visto crollare la propria casa, per tutti gli altri saranno allestiti luoghi sicuri di ritrovo": lo spiega in una nota il sottosegretario Vito Crimi. "Dalle prime notizie fortunatamente non risultano deceduti, una decina di feriti, e alcune case crollate. L'rimane sempre un vulcano pericoloso e questo nostro paese purtroppo è molto fragile".