Etna e terremoto in Sicilia | Ingv | Non si può escludere apertura bocche a quote

Terremoto sull'Etna a Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto a Catania per l'Etna : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : Una forte scossa di 4.8 gradi della scala Richter ha svegliato Catania: Crolli e 10 feriti registrati in città e nei dintorni. Gravi i danni. Dalle 3 e 19 a nord del capolouogo etneo si sono...

Etna - terremoto Catania : Mibac - da subito al lavoro per il rilievo dei danni : Il Ministro per i beni e le attività culturali è in costante contatto con i tecnici del Mibac che partecipano al Comitato operativo della Protezione Civile e che seguono la situazione in relazione al terremoto che ha colpito la zona di Catania. Le articolazioni del Ministero si sono subito attivate, anche sul territorio, in raccordo con le strutture regionali competenti, ai sensi del vigente Protocollo con la Regione Siciliana, specificatamente ...

Etna - terremoto Catania : il premier Conte “vicino alle popolazioni” colpite : “Vicino alle popolazioni del catanese per il terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo della Protezione civile Borrelli e con il sottosegretario Vito Crimi. Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta guarigione“: lo si legge sul profilo Twitter di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio. L'articolo Etna, terremoto Catania: il premier Conte ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania - danni e dieci feriti lievi : ...Protezione civile - è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento Scienza ...

Etna - terremoto nel Catanese. Privitera (Ingv) : “Sismicità non ci lascia tranquilli. La faglia di Fiandaca è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona” spiega il direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera, sul terremoto di magnitudo 4.8 della notte scorsa sull’Etna. ...

Etna - terremoto Catania : 10 feriti soccorsi in ambulanza - anziana grave con fratture : Il bilancio dei feriti del terremoto a Catania. Sono 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso degli ospedali per il sisma. Dieci sono state soccorse da ambulanze, altre 18 si sono presentate da sole. Una donna anziana grave per delle fratture in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. I danni maggiori danni a Fleri. Chiuso tratto A18 Catania-Messina. Arrivato il capo Dipartimento della Protezione civile Borrelli. Attesi aiuti, uomini e...

Etna - terremoto magnitudo 4.9 a Catania : “E’ la faglia di Fiandaca - che quando si muove è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona. La forte sismicità non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un evento singolo. La situazione ricorda quella ...