È morto un altro bambino guatemalteco dopo essere entrato negli Stati Uniti

La jihad uccide un altro italiano : ?è morto Antonio Megalizzi : Non ce l'ha fatta Antonio Megalizzi, il giornalista di 29 anni rimasto gravemente ferito nell'attentato terroristico di Strasburgo, lo scorso 11 dicembre. La triste notizia è stata confermata anche da fonti della Farnesina.Colpito alla testa da un proiettile, Megalizzi ha lottato alcuni giorni contro la morte, tenuto dai medici in coma farmacologico. La famiglia di Antonio abita a Trento. I vicini di casa sono rimasti profondamente colpiti da ...

Sondaggio Tecné - i numeri che fanno godere Berlusconi : altroché morto - le cifre : Una maggioranza in Parlamento tutta basata sul centrodestra è ormai ben più che un progetto politico, come già rilanciato all'ultimo evento a Roma di Forza Italia da Silvio Berlusconi. Secondo l'...

Roma - un altro scooterista morto Salgono a 146 le vittime della strada : Ennesimo incidente mortale nella Capitale con uno scooterista che ha perso la vita. È accaduto nella serata di mercoledì in via di Torrevecchia, all'incrocio con via Villanova dove un trentacinquenne, ...

morto un altro capo degli 007 di Putin : Lo stress insostenibile provocato dalla furia di Vladimir Putin, subita personalmente con urla e insulti in seguito alla pessima gestione del caso di Sergei Skripal, l'ex spia russa che agenti segreti ...

Fermo - incidente stradale tra tre mezzi : morto un 34enne - grave un altro giovane : Due gravi incidenti stradali in mattinata nella provincia di Fermo. In uno dei due ha perso la vita un giovane di trentaquattro anni originario della provincia di Macerata, Alessio Monaldi. Un altro giovane è rimasto gravemente ferito. Lo schianto è avvenuto sulla strada mezzina, nel territorio di Campiglione di Fermo.Continua a leggere

Ultima puntata de L’Isola di Pietro 2 con un altro morto? Anticipazioni 25 novembre : L'Ultima puntata de L'Isola di Pietro 2 è ormai all'orizzonte. Gianni Morandi, Lorella Cuccarini e gli altri artisti che hanno preso al secondo capitolo della fiction si preparano a chiudere i battenti lasciando il pubblico con la promessa, molto probabilmente, di tornare ancora. Gli ascolti non sono stati ottimi come con la prima stagione ma sicuramente il 15% contro Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa è un ottimo risultato che lascia ben ...

morto il cercatore di funghi disperso : nessuna notizia dell’altro : E’ stato trovato Morto il cercatore di funghi disperso da ieri nei boschi di Cairo Montenotte (Savona). Il cadavere è stato scoperto dai soccorritori in località Montenotte Inferiore, vicino al parco dell’ Adelasia. La vittima è Giuseppe Riulfi, 78 anni, viveva a Piana Crixia (Savona). Per il medico legale la morte è dovuta a cause naturali, un infarto, magari causato dalla paura di essersi perso e da ipotermia. Riulfi ieri alle ...

Maltempo : travolto da un albero - un altro morto in Veneto : Una persona è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto a causa dei forti venti che si sono abbattuti in serata a a Feltre (Belluno). Nel Feltrino nel tardo pomeriggio si sono registrati venti ad oltre 130 chilometri orari. Venti che hanno provocato anche blackout a tutta la linea elettrica. Almeno 110 mila utenze elettriche fuori uso nel Bellunese. Sale a sei dunque il numero delle vittime durante l'ondata di ...

Maltempo - un altro morto in Calabria : uomo ucciso dalla furia del mare a Catanzaro - è la 5ª vittima delle ultime ore [LIVE] : Forte Maltempo in Calabria, dove a causa di una frana nella notte sono morte 4 persone a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La furia del Maltempo ha causato una quinta vittima: una imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro. Sul luogo i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L'articolo Maltempo, un altro morto in Calabria: uomo ucciso dalla furia del mare a ...