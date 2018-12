Di Maio assicura | ' Con Lega rapporto schietto | uniti astpettando europee'

Di Maio ha assicurato che l'Iva non aumenterà. "Neanche i prossimi anni” : Iva, Di Maio: "Non aumenterà neanche i prossimi anni" "L'Iva non aumenterà, quest'anno come nei prossimi, disinnescheremo sempre le clausole di salvaguardia". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante una diretta sui social. fonte Facebook

Salvini : "Contento della manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Di Maio rassicura : "Nessuna nuova tassa sulle auto in circolazione" : "Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un Euro3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più". Lo assicura su Facebook il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, con l'obiettivo di fare chiarezza "sul tema auto e inquinamento, perché è stata fatta un po' di confusione". Il riferimento è alla nuova ecotassa sul diesel approvata in commissione bilancio alla ...

Manovra - Di Maio : 'Dialogo con Ue'/ Bocciatura Ue - vice premier assicura : 'I mercati capiranno' - IlSussidiario.net : Manovra bocciata dall'Ue: procedura d'infrazione. Ultime notizie governo, il premier Conte: 'Governo responsabile, nessuna ribellione'.

Morandi - sospesi i premi assicurativi. Di Maio : «Aspi non metterà una pietra» : Varata una serie di misure per aiutare le imprese e le persone che abitavano in “zona rossa”. E il ministro torna all’attacco di Autostrade

Luigi Di Maio - la grillina ribelle Paola Nugnes lo sputtana : 'Cosa ci aveva assicurato sul Dl Sicurezza' : Lei e gli altri dissidenti rischiano la sospensione dal M5s. Paola Nugnes è la più nota, insieme a Gregorio De Falco , tra i senatori grillini che hanno osato non partecipare al voto di fiducia sul ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'No polemiche - avanti uniti' : "C'è un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "Caldi" come la prescrizione o il reddito di ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'Nessuna polemica' : "Abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la prescrizione o ...

Di Maio : «Decreto per quota 100 e reddito». Giorgetti : complicazioni. Ma Conte assicura : andiamo avanti : Il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni verranno introdotti con un decreto a Natale. Lo ha annunciato il vice premier Luigi Di Maio. LEGGI ANCHE Tasse, le partite Iva staccano...

Dietrofront M5s anche sul Muos? Trenta difende l'opera. Ma il consigliere Trizzino assicura : "Di Maio annuncerà lo smantellamento" : "Smantelleremo il Muos. La memoria della ministra Trenta contro il ricorso dei No Muos per bloccare l'attività del sistema di comunicazione satellitare militare americano? Un fatto già passato". Il deputato cinquestelle dell'Assemblea regionale Siciliana Giampiero Trizzino, ospite di OBIETTIVO RADIO1, replica agli attivisti No Muos e anticipa le novità annunciate dal vicepremier Di Maio sul megaradar americano di Niscemi ...

Di Maio assicura : “Nessuna espulsione nel Movimento” : "Al momento non è prevista alcuna espulsione all'interno del Movimento". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, in una conferenza stampa a Torino. fonte Facebook

Di Maio assicura che finché ci sarà il M5s è impossibile uscire dall'euro : 'Coi mercati c'è una paura che l'Italia esca e voglia uscire dall'euro e dall'europa. Questo non sarà possibile finché ci saremo noi M5S'. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio intervistato ...