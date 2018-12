De Raffaele | ' Non siamo infallibili | Trieste ha meritato'

Raffaele morto a 17 anni per un malore in classe - il padre : “Non deve succedere ad altri” : Il papà del giovane studente stroncato da un infarto in classe rompe il silenzio: "L'attività sportiva, anche quella occasionale, va controllata e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità". Sul caso è intervenuta anche la ministra Grillo assicurando: "Ho già chiesto l'accertamento dei fatti per far luce piena luce su quanto accaduto"Continua a leggere

Roberta Bruzzone a Vieni da Me : «Gli haters sono scoregge digitali. Bruno Vespa mi convinse a non denunciare Virginia Raffaele» : Roberta Bruzzone La criminologa Roberta Bruzzone ci ha abituato nei suoi interventi televisivi a un linguaggio diretto e colorito e anche oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me non è stata da meno. “Gli haters sono scoregge digitali” le parole usate per apostrofare i tanti che la inondano ogni giorno di critiche e insulti sui social network. E, dinanzi a una Balivo sorpresa e anche un poco imbarazzata per l’’uscita’, ha poi rincarato la ...

Combinata nordica - Raffaele Buzzi : “Lo scorso anno non riuscivo a concentrarmi. Nel fondo posso stare con i migliori” : ESCLUSIVA OA SPORT – La nuova stagione di Coppa del Mondo di Combinata nordica è alle porte e tra gli attesi protagonisti troviamo Raffaele Buzzi. Il 23enne di Tolmezzo ha già dimostrato il proprio talento in diverse gare e ora cercherà di fare il definitivo salto di qualità per entrare stabilmente tra i migliori atleti del circuito. La stagione estiva ha portato risultati importanti, che danno la giusta carica a Buzzi per superare i propri ...

Uomini e donne - boato al Trono Over : Angela lo insulta e Raffaele la distrugge - il nonno-coraggio di Maria : Finisce in disgrazia al Trono Over la storia della dama Angela e del cavaliere Raffaele . La signora cerca un compagno che viva in condizioni economiche agiate e l'identikit del suo uomo ideale non ...