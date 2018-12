De Falco M5S non vota la manovra | ' Governo non ha rispettato Costituzione e Parlamento'

Gregorio De Falco (M5S) : “Sulla manovra il Parlamento scavalcato - è incostituzionale” : De Falco spiega perché in Senato si è astenuto dal voto di fiducia sul maxiemendamento alla manovra: "È successo che il testo è stato modificato più volte. La senatrice De Petris, di Leu, ha chiesto una dilazione per consentire un minimo di approfondimento. Ma non è stata concessa. E allora mi sono detto: quanto so di questo provvedimento? Come faccio a votare a ragione veduta un testo di cui conosco poco? Mi sembrava poco serio votare".Continua ...

De Falco : 'Il M5S condivida il dissenso - in ogni partito c'è dialettica democratica' : Intervistato da Nello Trocchia per Piazza Pulita, il pentastellato Gregorio De Falco ha espresso le proprie ragioni sul fatto di non essersi allineato (insieme ad altri colleghi pentastellati) alle posizioni del Movimento 5 Stelle sull'approvazione del decreto Genova (e sul condono di Ischia). Ai microfoni di La7, il dissidente grillino (resosi già protagonista nell'essersi opposto al decreto Sicurezza del Ministro Salvini), ha dichiarato: "La ...

Dl Genova - De Falco non vota (per sbaglio) : “Non avrei partecipato comunque. M5s smentisca voci sulle espulsioni” : Dopo essere stato segnalato ai probiviri sul decreto Sicurezza, il senatore M5s, Gregorio De Falco, era finito sotto accusa da parte del suo gruppo per il voto in commissione con cui aveva detto no al condono edilizio a Ischia. Lui si era difeso dalle accuse, arrivate pure da Di Maio, di votare contro per soldi: “Io fuori da M5S? Non so nulla”, aveva rivendicato. Poi, in Aula, sul decreto Genova alla fine non ha partecipato al ...

M5s - Fraccaro : a casa chi non si trova bene | De Falco : io sono coerente - non dissidente : Si riscalda il dibattito dentro i pentastellati dopo il voto in Commissione. Alla dissidente Fattori replicano il ministro per i Rapporti con il Parlamento e il sottosegretario Buffagni: "Chi non è d'accordo vada via". L'ex comandante: "Credo proprio che non sarò espulso: nessuno mi ha fatto sapere nulla".

M5S - Patuanelli : “De Falco e Nugnes? Esistono regole. Giusta riflessione sulla permanenza nel nostro progetto” : Il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli sui senatori dissidenti Nugnes e De Falco non usa mezzi termini: “Stiamo valutando quali provvedimenti mettere in campo, ci sono differenti livelli, ma è giusto riflettere sulla permanenza di queste persone nel nostro progetto. Il gruppo ha le sue regole e le discussioni vanno fatte entro i confini di queste regole”. “Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese ...