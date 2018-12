DAZN | Serie A 18a Giornata | Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Serie A calcio oggi (26 dicembre) - gli orari delle partite e come vederle in tv su Sky e DAZN : E dopo aver scartato i regali è tempo di Serie A. oggi, 26 dicembre andrà in scena il “Boxing Day” del massimo campionato italiano, ovvero il 18° turno. Il torneo nazionale dunque sposa la filosofia inglese e vedrà i protagonisti in campo. Alle 12.30 saranno Frosinone e Milan a dare il via alle danze. Al “Benito Stirpe” gli uomini di Rino Gattuso vanno a caccia dei tre punti al cospetto di una formazione tanto in ...

DAZN Serie B 18a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : DAZN trasmetterà tutte le partite della 18a Giornata di Serie BKT, tra cui quella del Palermo, impegnato in casa contro l’Ascoli per la conferma del proprio primato. Oltre alle dirette integrali delle partite, i tifosi potranno scegliere “Zona Gol”, per assistere live a tutto...

Diretta Salernitana Foggia / Streaming video DAZN : occhi sul bomber Fabio Mazzeo - Serie B - : Diretta Salernitana Foggia, Streaming video Dazn: dopo l'esonero di Colantuono, i granata cercano di ripartire ospitando i satanelli, terzultimi in Serie B.

DIRETTA CITTADELLA PERUGIA / Streaming video DAZN : al Tombolato arbitra il signor Guccini - Serie B - : DIRETTA CITTADELLA PERUGIA, Streaming video Dazn: sfida tra due squadre che sono in zona playoff e aspirano a migliorare la loro già buona classifica.

DAZN Serie A - 17a Giornata - Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : La 17esima Giornata della Seria A TIM su DAZN si apre sabato, alle 12.30, con il lunch-match tra la Lazio, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta di Bergamo, e il Cagliari. Alle 15.00, spazio a Udinese-Frosinone. Ma la grande Esclusiva di DAZN è quella dell’Allianz Stadium, alle 20.30, tra Juventus e Roma....

Serie A - il calendario degli anticipi e posticipi fino alla 28ma giornata. Gli orari e la programmazione su Sky e DAZN : La Lega ha comunicato ufficialmente il calendario degli anticipi e posticipi fino alla 28ma giornata della Serie A di calcio. Il campionato ripartirà dopo la sosta invernale il 20 gennaio con Roma-Torino alle 15.00, mentre l’ultima partita comunicata è il derby di Milano, con Milan-Inter che si svolgerà domenica 17 marzo 2019 alle 20.30, a chiudere la nona giornata di ritorno. Per quanto riguarda gli altri big match, Roma-Milan si giocherà ...

DAZN Serie B 17a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : DAZN trasmetterà tutte le partite della 17a Giornata di Serie BKT, che vedrà il Lecce tentare di accorciare la classifica sulle prime due della classe, Palermo e Brescia, impegnate entrambe in trasferta – e la partita del gruppo I di Serie D tra la capolista Bari e il...