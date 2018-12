Dal 28 dicembre Umbria Jazz Winter#26

Piccole donne - serie tv/ Tratta Dal romanzo di Louisa May Alcott. Anticipazioni 26 dicembre 2018 : Piccole donne serie tv, Anticipazioni 26 dicembre 2018 , su Canale 5. Le sorelle March lottano per rimanere unite durante lo scoppio della Guerra Civile.

Anticipazioni Una Vita trama puntate Dal 31 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 : Elvira Ritorna! Samuel in Fin di Vita! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a venerdì 4 gennaio 2019 : Elvira blocca le nozze di Adela e Simon. Diego e Blanca si baciano Anticipazioni Una Vita : Elvira ritorna e fa la sua comparsa nel giorno del matrimonio di Adela e Simon! Ursula terrorizzata da una presenza. Ramon manda Antonito a lavorare presso i giacimenti d’oro, mentre Blanca e Diego si baciano. Samuel li coglie in flagranza e… Una ...

Slopestyle freeski – Bertagna e Lastei a Livigno Dal 27 al 29 dicembre : Silvia Bertagna e Igor Lastei a Livigno dal 27 al 29 dicembre : con loro anche Elisa Nakab e altri quattro giovani Allenamento misto per i gruppi di Coppa del mondo, Coppa Europa e giovani della Nazionale di Slopestyle freeski . Con Silvia Bertagna e Igor Lastei , il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato anche Emanuele Canal, Filippo Levis, Ian Rocca, Leonardo Donaggio ed Elisa Nakab per un raduno che si terrà a Livigno da ...

Lady Gaga - Enigma/ Dal 28 dicembre si torna live nella residency a Las Vegas dopo lo stop per la Fibromialgia : Lady Gaga , Enigma , il nuovo progetto: dal 28 dicembre si torna live nella residency a Las Vegas dopo lo stop per la Fibromialgia

Trovato morto nel bosco Mattia Mingarelli - il 30enne scomparso Dal 7 dicembre : È morto Mattia Mingarelli , il 30enne di Albavilla, Como, che era scomparso dal 7 dicembre . In serata il suo corpo senza vita è stato Trovato in un bosco della Valmalenco . Non si conoscono, al ...

Anticipazioni Tempesta d’Amore trama puntate Dal 31 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 : Christoph ed il Piano Crudele contro Alicia! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 31 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019: Christoph vuole far soffrire Alicia e Viktor. Ecco come! Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph ha in mente di colpire la “cosa” più cara di Alicia e Viktor. Boris capisce di vivere un amore impossibile, mentre Goran riceve una proposta lavorativa a Los Angeles. Romy non si fida più di Paul, mentre Robert svela a Fabien ...