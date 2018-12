Da questo Sanremo 2019 escono vincitori per ora solo i Dear Jack e Pierdavide Carone

optimaitalia

: Le cose non succedono mai per caso... Oggi è il mio compleanno, grazie per tutti gli auguri e l’affetto. In questo… - IRAMAPLUME : Le cose non succedono mai per caso... Oggi è il mio compleanno, grazie per tutti gli auguri e l’affetto. In questo… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Da questo #Sanremo2019 escono vincitori (per ora) solo i @DearJackOf (e @Carone_Official) #Caramelle - OptiMagazine : Da questo #Sanremo2019 escono vincitori (per ora) solo i @DearJackOf (e @Carone_Official) #Caramelle… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Il Festival disarà sicuramente coraggioso ma poco sorprendente, almeno per chi segue la scena musicale italiana tutto l'anno.La vera sorpresa difestival non è l'abbondantemente vociferata presenza di Achille Lauro nel cast dei Campioni, né la vittoria di Einar Ortiz tra i Giovani che lo porta di diritto in gara a febbraio; non è la presenza di Irama né quella di Ultimo, di cui si parla praticamente da sempre.A sorprendere, inFestival ormai alle porte, è l'esclusione deiche - paradossalmente - al gruppo fabene. Con l'addio di Leiner e la voce di Lorenzo Cantarini è esattamenteil momento in cui idevono e possono ricominciare con un nuovo progetto, una nuova strategia, un nuovo posizionamento, una nuova formazione, e l'idea della doppia voce CI PIACE.Lo stesso sistema che li ha spinti in passato, oggi li ha ...