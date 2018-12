Crolli a Catania | vigili del fuoco a lavoro

TERREMOTO OGGI CATANIA - SCOSSA M 4.8 DOPO ERUZIONE ETNA/ Ultime notizie : Crolli chiese - 28 feriti : TERREMOTO OGGI a CATANIA , Ultime notizie : crolli nelle chiese e feriti . Prosegue l' ERUZIONE dell' ETNA : Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Etna - terremoto a nord di Catania. Crolli e feriti lievi. Chiusa autostrada : Molta paura, danni e almeno 10 feriti non gravi per una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 avvenuta nella notte tra Natale e Santo Stefano a nord di Catania e legata all'attività...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 : paura a Catania - Crolli in provincia e 10 feriti. Chiuso tratto A18 per precauzione : Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...