Controlli medici su tutti bimbi al confine Usa-Messico

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Le autorità americane hanno ordinatosui bambini in custodia della Us Custom and Border Protection alcon il. La decisione segue la morte di un bambino del Guatemala di otto anni, ieri, il secondo caso nell'ultimo mese.Il piccolo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora.A metà dicembre è morta un'altra bambina guatemalteca di sette anni, per disidratazione e stanchezza, sempre mentre era sotto la custodia delle autorità americane alcon il