Colpo di teatro | Donald e Melania in Iraq

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Trump vola in: una visita a sorpresa, la prima nei panni da comandante in capo dell'esercito Usa, per visitare truppe all'estero in zone di combattimento. Il viaggio organizzato in gran segreto arriva nel mezzo dello shutdown e a meno di un settimana dall'annuncio del ritiro delle truppe americane dalla Siria.Una decisione, legata alla 'vittoria' sull'Isis, che ha scatenato una vera e propria bufera sul presidente sia in casa - con le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis - sia fuori, con gli alleati infuriati. In, davanti alle truppe alla base al-Asad, Trump accompagnato dalla First Ladyha detto che al momento non ci sono piani per un ritiro delle truppe americane dal paese e ha difeso la sua scelta sulla Siria.La presenza americana nel Paese non e' mai stata a tempo indeterminato, ma aveva come obiettivo quello di strappare all'Isis le sue ...