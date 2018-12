Colosseo - turista americano stacca pezzo di una parete : Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, supportati dai colleghi dell'8° Reggimento 'Lazio' e della Compagnia Speciale di Roma, nell'area del complesso ...

Roma - stacca un pezzo dal Colosseo e se lo mette in tasca : turista denunciato : Un turista indiano di 47 anni ha staccato un pezzo di laterizio dal Colosseo e se lo è messo in tasca. È successo ieri pomeriggio durante la visita guidata all’interno dell’Anfiteatro Flavio. L’uomo è stato fermato dagli addetti della vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo. Portato al comando dei carabinieri di piazza Venezia, il turista è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e impossessamento illecito di ...

Stacca frammento del Colosseo - denunciato turista : Un altro turista straniero alla ricerca del souvenir esclusivo è finito nei guai ieri pomeriggio , quando gli addetti alla vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo lo hanno sorpreso subito dopo ...

Turista stacca un pezzo di Colosseo e se lo mette in tasca : denunciato : Ancora una volta un caso di maleducazione da parte di un Turista. Un uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre si intascava un pezzo di laterizio del Colosseo. Il frammento è stato restituito al personale della Sovraintendenza.L'uomo è di 47 anni, originario dell'India. Stava facendo una visita guidata all'interno del Colosseo quando la vigilanza interna del Parco Archeologico del Colosseo lo ha colto mentre staccava il ...

Roma : turista sfregia Colosseo per avere ricordo - sorpreso e denunciato : Roma – Un altro turista straniero a Roma, alla ricerca del souvenir esclusivo, e’ finito nei guai ieri pomeriggio, quando gli addetti alla vigilanza del parco archeologico del Colosseo lo hanno sorpreso subito dopo aver staccato un frammento di laterizio della struttura per infilarselo in tasca. L’uomo, un cittadino indiano di 47 anni, ha pensato bene di accaparrarsi un pezzo di storia durante la visita guidata che si stava ...

Roma : turista stacca frammento di laterizio del Colosseo - denunciato : Un turista straniero è stato sorpreso ieri pomeriggio dagli addetti alla vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo subito dopo aver staccato un frammento di laterizio per infilarselo in tasca: si tratta di un indiano di 47 anni che stava partecipando a una visita guidata all’interno dell’Anfiteatro Flavio. I vigilantes hanno immediatamente fermato il turista, consegnandolo ai carabinieri del Comando Roma piazza Venezia, in ...

Roma : turista inglese 17enne sfregia muro del Colosseo : 1/3 Ufficio stampa Carabinieri/LaPresse ...

Roma : turista inglese 17enne sfregia muro del Colosseo : Una ragazza è stata sorpresa sabato pomeriggio dal personale di vigilanza del Parco archeologico del Colosseo mentre incideva con un frammento di un laterizio la scritta “GEO“, lettere parziali del suo nome, su un fornice del monumento. La 17enne, di nazionalità inglese, è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento aggravato dai Carabinieri del Comando Piazza Venezia. Ufficio stampa Carabinieri/LaPresse La minore che si ...