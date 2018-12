Ciclismo | l’ex ciclista Menchov | squalificato in passato | diventa direttore sportivo

Top&Flop – Dall’exploit di Thomas al deludente Aru : promossi e bocciati del… Ciclismo [GALLERY] : Grandi exploit ma anche alcune delusioni, l’anno 2018 ha regalato comunque tante emozioni: ecco i promossi e bocciati di SportFair La stagione 2018 di ciclismo ha regalato tanto divertimento in giro per il mondo. I Grandi Giri, per differenti motivi, forse quest’anno non sono stati però troppo appassionanti, ma i più sfegatati hanno comunque seguito fino in fondo le gesta dei propri idoli. Un anno speciale, ma al tempo stesso ...