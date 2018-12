Ciclismo femminile | Elisa Longo Borghini | “Correre con la Trek è molto stimolante Vorrei

Ciclismo femminile - Elisa Longo Borghini : “Essere con la Trek è molto stimolante. Vorrei essere competitiva al Giro d’Italia 2019” : Una notizia che in estate aveva scosso tutti nel mondo del Ciclismo femminile: la nascita della Trek Factory Racing, che ha deciso di seguire quella già esistente al maschile. Una compagine che parla decisamente per la presenza di Giorgia Bronzini nel ruolo di direttore sportivo e di Elisa Longo Borghini in qualità di atleta di punta. Un team che punta a raggiungere grandi risultati che vedrà la nostra ciclista desiderosa di riscattare un 2018 ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : l’Italia sale sul podio nell’inseguimento a squadre femminile! Quarto posto per gli uomini : l’Italia sale sul terzo gradino del podio nell’inseguimento a squadre femminile a Londra, dove si sta svolgendo la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Simona Frapporti, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi ha sconfitto nella finale 3°-4° posto il Team Breeze imponendosi con il tempo di 4:23.765 contro il 4:24.512 delle avversarie. Terza vittoria consecutiva invece per la Gran ...

Ciclismo su pista : Nazionale femminile in raduno ad Aigle - assente Letizia Paternoster : Otto atlete della Nazionale italiana al femminile di Ciclismo su pista saranno in raduno in Svizzera, nel Velodromo di Aigle, dal 5 all’8 dicembre per preparare al meglio l’ultima tappa della Coppa del Mondo di questo 2018, quella che si svolgerà settimana prossima in quel di Londra. Presenti ovviamente tutte le stelle del quartetto, spazio anche alle giovanissime Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, mentre non ci sarà, dopo la ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : sospiro di sollievo per Letizia Paternoster. Nessuna frattura per lei dopo la brutta caduta nella Madison femminile : Non certo una giornata da incorniciare per la nostra Letizia Paternoster. La giovane ciclista, classe ’99, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo sulla pista di Berlino, dopo essere arrivata seconda ieri nella prova dell’omnium, è stata vittima di una caduta quest’oggi nel corso della Madison femminile, gareggiando in coppia con Rachele Barbieri. La nostra portacolori, nell’impatto violento a terra, ha perso ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Italia quarta nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre battute dal Canada : L’Italia chiude al quarto posto nell’inseguimento a squadre femminile a Berlino, dove è iniziata oggi la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Martina Fidanza e Simona Frapporti è stato sconfitto nettamente nella finale 3°-4° posto dal Canada, che è partito subito più forte ed è andato poi a doppiare le Azzurre dopo circa tre chilometri. Seconda ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : il quartetto femminile in finale per il terzo posto : Primo antipasto di gare al Velodromo di Berlino per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in questo venerdì che vedrà disputarsi quattro finali si sono disputate nel pomeriggio le batterie preliminari per l’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. La migliore notizia per la Nazionale italiana arriva ancora una volta dalle donne. Dopo un primo turno non eccezionale, il quartetto azzurro ...

Ciclismo su pista - l’Italia viaggia verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile - tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta : L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di Ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : il quartetto femminile non tradisce mai : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dalla Francia ci si è spostati verso il Canada, precisamente in quel di Milton. Non al completo tante delle nazionali migliori, a partire dall’Italia che ha lasciato a casa diversi dei suoi talenti migliori (a partire da coloro che hanno partecipato anche alla stagione su strada, che si sono presi un meritato periodo di riposo). A non tradire mai però è il quartetto di ...

Ciclismo – Coppa del Mondo su pista - il quartetto femminile vince l’argento nell’inseguimento a squadre : Migliorato il piazzamento della prima prova in Francia, la vittoria va allla Gran Bretagna. Solo nono il quartetto maschile, l’oro alla Danimarca Medaglia d’argento per le azzurre dell’inseguimento a squadre nella seconda prova di Coppa del Mondo in corso a Milton, Canada. Il risultato migliora il piazzamento della prima prova in Francia (bronzo) e conferma l’ormai raggiunta maturità del quartetto assemblato dal Ct Edoardo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : Italia seconda nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre superate in finale dalla Gran Bretagna : L’Italia centra un ottimo secondo posto nell’inseguimento a squadre femminile a Milton (Canada), nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, dopo la Grande qualifica, si è dovuto arrendere alla superiorità della Gran Bretagna in finale. Il quartetto formato da Laura Kenny, Katie Archibald, Elinor Barker e Eleanor ...

Ciclismo - Coppa del Mondo su pista : la squadra femminile stacca il pass per il primo round - out gli azzurri : Le azzurre del quartetto registrano il 2miglior tempo in qualifica. Oggi Italia-Nuova Zelanda che vale la finale per l'oro-argento. Per il quartetto uomini un 9° tempo, non sufficiente all'ingresso al ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : spettacolare seconda piazza in qualifica per l’Italia al femminile dell’inseguimento - male gli uomini : Iniziata, come di consueto con l’antipasto che prevedeva le qualifiche degli inseguimenti a squadre sia maschili che femminili, la seconda tappa della nuova Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: ci si è spostati verso il Nordamerica, precisamente a Milton, in Canada. Italia al femminile che si esalta, nonostante l’assenza di Letizia Paternoster, la stella della squadra. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona ...

Ciclismo femminile - Tour of Guangxi 2018 : in Cina si chiude la stagione - ultima sfida tra le velociste : Domani si svolgerà il Tour of Guangxi femminile, ultima prova del Women’s WorldTour. La stagione si chiuderà con questa corsa di un giorno in Cina, in cui vedremo sulla carta una sfida tra le velociste per la conquista della vittoria, ma potrebbero esserci anche della soprese. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite Tour of Guangxi femminile 2018. Percorso Partenza e arrivo a Guilin per 145 km di corsa. Prima parte tutta in ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : terzo posto per il quartetto femminile - vince l’Australia : Si apre con un podio nella prima finale la tappa iniziale della Coppa del Mondo 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). A riuscire a conquistare la medaglia di bronzo sono state le ragazze del quartetto di inseguimento a squadre: Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli. Seconde in qualifica ieri, non erano riuscite però ad agguantare la finale per l’oro nel ...