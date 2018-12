Chi è Girolamo Bruzzese | il pentito di ' ndrangheta fratello della vittima di Pesaro

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Era l'autunno del 2003 quando Biagiodi Marcello, ucciso il giorno di Natale nel centro storico di- si presentò dai carabinieri di Polistena con una pistola in mano. Era l'arma con cui era convinto di aver ucciso il boss Teodoro Crea, di cui fino a poco tempo prima era stato il braccio destro. Quando aveva esploso quei colpi contro il suo ormai ex capoera latitante da sette anni e, spiega l'Ansa, aveva già ricevuto una condanna per omicidio. Quel giorno, convinto di aver ammazzato ancora, decise di costituirsi e da affiliato alla 'divenne collaboratore di giustizia.Crea, boss di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria però non era morto. Sopravvissuto all'agguato, è stato arrestato nel 2006 ed ora sta scontando una condanna in carcere al regime del 41 bis. Quel tentato omicidio, però, non ...