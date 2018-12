Che cos' è successo nel 2018

ManChester di nuovo… United - già cancellata l’era Mourinho : ecco cosa ha fatto Solskjaer per ricompattare il gruppo : Il nuovo allenatore norvegese ha apportato delle modifiche alle abitudini dei calciatori, ottenendo subito i risultati sperati L’arrivo di Solskjaer sembra aver cambiato completamente il volto del Manchester United, capace di ottenere sei punti nelle ultime due gare con Cardiff e Huddersfield. AFP/LaPresse Un successo mai in discussione quello arrivato oggi nel boxing day, su cui c’è anche la firma di Paul Pogba, autore di una ...

Prenotano 60 posti in pizzeria ma è uno sCherzo : il proprietario reagisce così : Ha regalato 60 pizze ai senzatetto di Milano dopo essere stato 'truffato' da un fantomatico cliente. Una pizzeria di Milano ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una storia a lieto fine. Avevano ...

Il regalo di Natale più bello lo riceve questo cane Che soffre d’ansia : la padrona gli fa una sorpresa - e lui reagisce così : Ci troviamo in Texas, negli Stati Uniti. Nicolette Hall, 23 anni, vive da un anno in compagnia di Minnie, un golden retriever femmina che soffre d’ansia. Per Natale, ha pensato di farle un regalo: un cucciolo di golden, Parker. “L’ho fatto perché avere un nuovo amico le può servire per superare i suoi problemi”. Video Facebook L'articolo Il regalo di Natale più bello lo riceve questo cane che soffre d’ansia: la ...

Alessandro Di Battista - il ritorno e la voce Che sconvolge il M5s : "Così farà fallire Luigi Di Maio" : Torna Alessandro Di Battista, il grillino pasionario, l'alter-ego del "mite" Luigi Di Maio. Un ritorno pesante, per gli equilibri grillini: come digerirà il governo gialloverde il fatto che lo scalmanato abbia finito di oziare in Sudamerica per "assistere" a ciò che sta accadendo da vicino? Lo scopr

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : due prove tecniChe importanti per le azzurre - Brignone punta gigante - in slalom serve una scossa : Il 2018 dello sci alpino al femminile non si è ancora concluso, anzi. Ci attendono due importanti giorni a Semmering, in Austria, con il programma che ci proporrà un gigante nella giornata di venerdì (prima manche alle ore 10.30) ed uno speciale sabato (partenza alle ore 10.30). Le azzurre si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di crescere dopo qualche appuntamento non troppo scintillante. Nel gigante, per esempio, la ...

Neymar - spunta la clausola : addio Parigi a cifre 'modiChe' - ecco quanto costa il suo cartellino : La voce gira da tempo: Neymar vorrebbe tornare a giocare a Barcellona, dove il brasiliano ha lasciato parecchi amici e dove si sente a casa. Il Psg al momento rifiuta ogni possibile cessione, ma - come rivelato dagli spagnoli di As -, nel contratto con i francesi esiste una clausola che entrerà in g

La scossa di Catania ha fatto crollare la statua del santo Che protegge dai terremoti : Sono in tutto una decina le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.8 registrata alle 3,18 sull'Etna dall'Ingv. Si lavora dalle 4.30 nel centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. E' stato già compiuto un primo bilancio provvisorio dei danni con i crolli di muri e case e danni a chiese, soprattutto a Fleri, frazione ...

Enzo Muscia : «Così ho rilevato l’azienda Che mi ha licenziato» : La carriera come dipendenteLa crisi aziendaleL'anno di transizioneLa svoltaL''inizio di un nuovo percorsoFare carriera è gratificante, ma rilevare l’azienda che intendeva lasciarti a casa, non ha prezzo. Enzo Muscia ha sperimentato entrambe le cose e la sua vicenda è talmente epica da aver ispirato la fiction Il mondo sulle spalle, presto in onda su Rai1. Enzo Muscia ha raccontato la sua storia anche nell’autobiografia Tutto per Tutto (ROI ...

TabacCheria - il centro del mondo. Una rivoluzione : non solo bollette - ecco cosa ci puoi fare ora : Avere un' identità digitale sta diventando sempre più importante. E renderà la vita delle persone molto più semplice. La coppia nome utente-password, certificata da una società apposita, permette infatti di accedere via internet a numerosi servizi della pubblica amministrazione e dei privati che han

Nico Rosberg : 'Credo così tanto nella Formula E Che sono diventato azionista' : L'auto elettrica per me è il futuro. E ve lo dice uno come me che ha corso e vinto il campionato del mondo di Formula 1 con una monoposto convenzionale, anche se ibrida. L'auto...

Antonio Socci e il Natale - Che cosa ci insegna il silenzio di Dio : "Di nuovo soli" è il titolo dell' ultimo libro di Zygmunt Bauman, delle cui opere in genere si ricordano solo i titoli. In effetti la parola solitudine fotografa davvero lo stato d' animo generale di questo Natale 2018 in cui nessuno attende più nulla, perché non ci sono più speranze. Senza speranza

L’Etna ancora in attività : in 24 ore oltre 750 scosse a Catania. Si risveglia anChe lo Stromboli : SulL’Etna sono diminuite le esplosioni di lava incandescente ma l’eruzione continua e rimane molto intensa. In poco più di 24 ore, lo sciame sismico da cui tutto ieri è cominciato ha contato oltre 750 scosse, delle quali due molto forti e distintamente avvertite dalla popolazione dell’area attorno al vulcano, entrambe ieri: alle 17,50, magnitudo 4....

Natale - la festa...costa : spesi a tavola 2 - 4 mld | Frutta e verdura battono anChe i dolci : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale. Pesce e carne hanno pesato per circa 900 milioni di euro, 430 milioni di euro sono stati spesi per spumante, vino ed altre bevande, 280 milioni di euro per i dolci