huffingtonpost

: Certosa di Trisulti: fuori i monaci, dentro Bannon - fabiobellentani : Certosa di Trisulti: fuori i monaci, dentro Bannon - Torol77 : BANNON FA UNA UNIVERSITA’ IN CIOCARIA #Bannon #Certosa dei Trisulti #sovranismo - Torol77 : BANNON FA UNA UNIVERSITA’ IN CIOCARIA #Bannon #Certosa dei Trisulti #sovranismo -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) A scuola di populismo, non lontano da Roma, in un luogo di culto, ricco di storia e spiritulità. Nelladiè rimasto un solo monaco, ha 83 anni e presto potrebbe andar via. Al suo posto, in questo splendido edificio medievale nel territorio di Collepardo, provincia di Frosinone, potrebbero arrivare i seguaci di Steve. Uno di loro, Benjamin Harnwell, in verità è già arrivato: si è aggiudicato la gestione di questo gioiello medievale, e ha le idee chiare su cosa vorrà fare tra le sue mura. Come scrive il Washington Post sta lavorando per trasformare al più presto presto lain un'accademia per studenti "guerrieri" che vogliono imparare le regole del populismo, per diventare - scrive il Wp - una nuova generazione di Salvini e Orban.Il progetto, già annunciato e non ancora definitivo, aveva ...