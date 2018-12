Catanzaro | primo intervento in Calabria di pneumologia interventistica con posizionamento

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)unico inrealizzato nell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. L’equipe didel presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”, composta dai dottori Paolo Gambardella e Salvatore Lombardo, sotto la guida del direttore della struttura complessa dott. Massimo Calderazzo, ha infatti eseguito unsulla parete toracica di una paziente per ildi un catetere pleurico a permanenza con la tecnica della tunnellizzazione.La peculiarità dell’, condotto in collaborazione con il dott. Giuseppe Cianci dell’unità operativa Chirurgia dello stesso nosocomio, sta nel fatto che, come si evince dai dati di letteratura scientifica, per la prima volta si utilizza tale procedura in una paziente non neoplastica affetta da gozzo intratoracico inoperabile. Undelicato quanto importante, dato che nella letteratura ...