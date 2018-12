Catania | sono almeno 600 gli sfollati Sei i comuni alle pendici dell' Etna colpiti dal

Terremoto Catania : per l’USGS è stato di magnitudo 5.1 - l’INVG conferma 4.9 Richter e 7°/8° grado Mercalli. I feriti sono 28 - migliaia di sfollati e cresce l’allarme per l’Etna : 1/56 ...

Terremoto Catania : Etna - Vesuvio e Marsili sono collegati? - Salernonotizie.it : Anche il Marsili, spiega la direttrice, non è collegato né all'attività dell'Etna né a quella dello Stromboli, per quello che la scienza conosce al momento'. Non sarebbe quindi da prendere in ...

Terremoto a Catania - le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea : “Sono cadute le case” : Queste sono le prime immagini, circolate sui social questa notte, dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito i comuni del Catanese. Qui ci troviamo a Zafferana Etnea, a est dal vulcano. Video Twitter/@arivtears L'articolo Terremoto a Catania, le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea: “Sono cadute le case” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Etna - sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - ci sono feriti - gente in strada : Cronaca Catania, eruzione sull'Etna, pioggia di cenere lavica. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa di NATALE BRUNO e GIOVANNI GAGLIARDI

Etna - sisma di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - ci sono feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. Lo sceneggiatore televisivo Dino Giarrusso esce per strada ma su Twitter invita alla calma

Terremoto a Catania : panico e gente per strada. Case crollate a Zafferana Etnea - ci sono feriti : La forte scossa di Terremoto che alle 03.19 ha fatto tremare tutta la Sicilia orientale ha causato anche numerosi danni nel catanese. In particolare le segnalazioni arrivano dalla zona epicentrale...

Etna - aeroporto di Catania chiuso per un’ora. Ingv : “Dalle 9 le scosse sono state 130” : Spettacolo e disagi. La ripresa dell’attività dell’Etna ha comportato la chiusura dell’aeroporto di Catania a partire dalle 14 per gli aerei in arrivo. I voli in arrivo saranno dirottati su altri scali mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire appena possibile. Lo scalo di Catania resta aperto: sarà quindi tecnicamente possibile effettuare il check-in per ...

Catania - nubifragio e grandine : allagamenti e disagi in città. Le immagini sono impressionanti : Bomba d'acqua sul Catanese nel pomeriggio di oggi venerdì 16 novembre. Nel capoluogo si registrano numerosi allagamenti in diverse zone della città. E ancora sono fresche le immagini della tragedia di Casteldaccia.Continua a leggere