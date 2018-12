CATANIA | AUTOSTRADA CHIUSA E TRENI FERMI DOPO TERREMOTO Ultime notizie | attuato

Terremoto a CATANIA - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l’autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell’Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all’1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto ...

Etna - terremoto di magnitudo 4.8 a CATANIA - 10 feriti : chiuso tratto autostrada : Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna. Registrata alle 3,19 dall'Ingv. Dieci feriti e danni ad abitazioni. chiuso tratto autostrada

Terremoto a CATANIA - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l'autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Etna - terremoto a nord di CATANIA. Crolli e feriti lievi. Chiusa autostrada : Molta paura, danni e almeno 10 feriti non gravi per una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 avvenuta nella notte tra Natale e Santo Stefano a nord di Catania e legata all'attività...

CATANIA - forti scosse di terremoto nella notte : danni - crolli e feriti - chiusa l'autostrada : terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

Terremoto Sicilia - CATANIA : Autostrada chiusa - danni allo svincolo di Acireale : Terremoto Sicilia, Catania - La scossa di magnitudo 4.8 avvenuta nella notte ha generato gravi danni e molta paura in gran parte dei paesi che si trovano alle pendici dell'Etna. Probabilmente, ma...

Terremoto CATANIA - chiusa autostrada A18 per lesioni sull’asfalto. Aeroporto in attività : L'A18 è stata chiusa parzialmente al traffico per consentire ai tecnici di effettuare verifiche sullo stato dell'arteria stradale. Si segnalano infatti delle anomalie all'asfalto nel tratto compreso tra Giarre ed Acireale. L'uscita obbligatoria è allo svincolo di Acireale. La scossa ha provocato crolli e feriti.Continua a leggere

Autostrada CATANIA-Palermo. Vagliata viabilità alternativa : Dopo un sopralluogo effettuato sulla A 19 è stato assicurato che i cantieri di messa in sicurezza riapriranno a fine mese. Studiate vie alternative

Maltempo - alberi caduti su autostrada Palermo - CATANIA : alberi caduti e strade in tilt per il Maltempo in Sicilia. In particolare i disagi maggiori sono sull'autostrada Palermo - Catania. Forte temporale