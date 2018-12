Casa Bianca - per Powell Presidente FED posto sicuro al 100% : Il Presidente FED Jerom Powell non avrebbe il "posto" a rischio. Anzi, il suo lavoro sarebbe sicuro ''al 100%' '. Almeno secondo quanto affermato dall'economista Kevin Hassett , Presidente del ...

Casa Bianca : posti governatore Fed e segretario Tesoro al sicuro : ...che è a capo del Tesoro dal febbraio 2017 e nemmeno di colui che guida la Fed dal febbraio 2018.Trump ha più volte criticato la Fed e Powell per avere continuato la normalizzazione della politica ...

Casa Bianca : posti governatore Fed e segretario Tesoro al sicuro : New York, 26 dic., askanews, - I posti di lavoro del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, e del segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin, sono al sicuro. Parola di Kevin Hassett, ...

Donald Trump all'attacco dei dem : "Solo nella Casa Bianca" : Così, dopo aver dichiarato guerra alla Fed definendola 'l'unico problema' dell'economia Usa, va all'attacco dei dem. Si sbloccherà la situazione? Intanto Trump si passa le vacanze natalizie alla Casa ...

Usa.Mitomane sale su albero Casa Bianca : 03.56 E' finito in un ospedale il mitomane che si era arrampicato sul National Christmas Tree, l'albero di Natale allestito nell'Ellipse, il parco antistante la Casa Bianca. L'uomo, in stato confusionale, si era inizialmente rifiutato di scendere nonostante le ripetute richieste da parte della polizia che sorveglia l'area. Gli agenti lo hanno poi accompagnato in ospedale per una visita psichiatrica. La zona, meta frequentatissima dai turisti, ...

Casa Bianca «mordi e fuggi» : la lunga lista dei licenziamenti di Trump : NEW YORK - Le ultime sono state le dimissioni più drammatiche: il Segretario alla Difesa James Mattis se ne è andato sbattendo la porta. Con una lettera che ha condannato senza mezze misure la ...

Casa Bianca «mordi e fuggi» : la lunga lista dei licenziamenti di Trump : NEW YORK - Le ultime sono state le dimissioni più drammatiche: il Segretario alla Difesa James Mattis se ne è andato sbattendo la porta. Con una lettera che ha condannato senza mezze...

Michelle Obama ha rivelato il suo ultimo pensiero prima di lasciare la Casa Bianca : "Bye Felicia!". Michelle Obama ha scatenato le risate di Jimmy Fallon e dello studio di del Tonight Show quando le hanno chiesto cosa le passasse per la testa nell'istante in cui lei e il marito Barack Obama il giorno dell'inizio della presidenza Trump. Jimmy Fallon le ha mostrato la foto in cui lei e l'ex presidente stavano salutando i presenti dall'aereo presidenziale.Bye Felicia è una citazione, presa dalla commedia Friday. È ...

Siria - Casa Bianca : "Iniziato il ritiro delle truppe Usa". Trump : "Abbiamo sconfitto l'Isis" : Per Donald Trump è giunto il momento di ritirare le truppe americane dalla Siria. "Abbiamo iniziato a riportare a Casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna", ha scritto la Casa Bianca in una nota. "Cinque anni fa, l'Is era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato". L'annuncio arriva qualche ora dopo il tweet in cui il ...

Il nuovo capo dello staff alla Casa Bianca sostiene il Bitcoin : Al momento di creare il Blockchain Caucus Mulvaney aveva dichiarato: "La tecnologia blockchain ha il potenziale per rivoluzionare il settore dei servizi finanziari, l'economia americana e la ...

Quanti pezzi ha perso la Casa Bianca di Trump finora : Sarà sostituita dalla portavoce del dipartimento di Stato, Heather Nauert, ex anchorwoman di Fox News, l'emittente preferita di Trump, chiamata nell'amministrazione senza alcuna esperienza politica e ...

Casa Bianca sicura - Russia "non seria" sul Trattato euromissili - : Gli Stati Uniti non credono che la Russia sia seria nel salvaguardare il Trattato INF, ha affermato il rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca Garrett Marquis. "Se la ...

Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney - suo consulente per il budget - come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto Mick Mulvaney, suo consulente per il budget, come capo dello staff della Casa Bianca provvisorio, in sostituzione di John Kelly, l’ex generale dei Marine che lascerà l’incarico a gennaio dopo un

Casa Bianca : Ayers non sostituirà Kelly : 2.03 Nick Ayers non prenderà il posto di John Kelly, capo dello staff della Casa Bianca. Ayers, attuale capo staff del vicepresidente Pence, ha twittato che lascerà invece l'amministrazione a fine anno e lavorerà "con il team di Maga (Make America Great Again, ndr) per far avanzare la causa", un riferimento alla campagna per la rielezione di Trump. Quattro i candidati,tra questi il direttore del management e budget Mick Mulvaney e il deputato ...