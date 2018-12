Cartoline di Natale dai reali di tutto il mondo | le più belle di sempre

Le Cartoline di Natale di El - per tutti i gay rifiutati dalle famiglie : Quando El, ventenne del Devon, ha fatto coming out, la sua famiglia le è stata vicina. Ma non tutti sono così fortunati. Per questo lei ha deciso di scrivere, ogni anno, una cartolina di Natale a tutte le persone che non vengono accettate dalla famiglia a causa della loro sessualità. Lo fa per ricordare a quei ragazzi che non sono soli, che qualcuno è disposto ad aiutarli ad affrontare le loro difficoltà. «Ho fondato il Rainbow Cards Project, ...