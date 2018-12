Caro Babbo Natale | porti via i rifiuti da Roma?

Caro Babbo Natale… letterina per le corse! : Nonostante la mia età non sia più quella di riferimento per il Babbo con la barba bianca e la palandrana rossa, provo comunque a mettere nero su bianco qualche richiesta per San Nicola. Caro Babbo Natale per la stagione 2019 regalaci un motore Honda all’altezza del telaio Red Bull. Non vorremmo dover piangere la mancanza […] L'articolo Caro Babbo Natale… letterina per le corse! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

'Caro collega Babbo Natale' - la lettera dei rider : "Caro Babbo Natale, scriviamo a te che sei il più famoso fattorino". Comincia, così, la lettera in rima, di circa 200 ciclofattorini fiorentini, ex dipendenti di Foodora, che l'hanno voluta appendere ...

«Caro Babbo Natale» : le letterine dei bimbi che commuovono il mondo : «Caro Babbo Natale, sotto l’albero quest’anno vorrei un nuovo rene per mio fratello»: non c’è modo di non cedere alla commozione davanti alla letterina che questa bambina ha indirizzato a Santa Claus chiedendogli, anziché giochi, bambole e quant’altro, che il suo fratellino maggiore potesse tornare a stare bene con un rene nuovo. La lettera è stata ritrovata qualche giorno fa nella casella postale dei grandi magazzini Lowe’s Home Improvement, a ...

