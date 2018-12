Capodanno | da Achille Lauro a Daniele Silvestri | ecco tutti i concerti in Italia

Capodanno a Roma con Achille Lauro - Vinicio Capossela e 1000 artisti da tutto il mondo : il programma : Il programma del Capodanno a Roma è stato annunciato. La capitale festeggerà l'arrivo del nuovo anno per 24 ore con una serie di eventi al Circo Massimo. La Festa di Roma 2019 è promossa da Roma Capitale e durerà dalla sera del 31 dicembre 2018 alla sera del 1 gennaio 2019. 24 ore di festa, oltre 100 performance e 1000 artisti provenienti da 46 Paesi e 5 continenti per una festa in un'area di 70.000 mq, tra Piazza dell’Emporio, Giardino ...