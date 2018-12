Callaway Golf | prevale lo scenario rialzista a New York

New York : luce verde per Callaway Golf : Seduta decisamente positiva per la società che produce attrezzature da Golf , che tratta in rialzo del 4,38%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'andamento del ...

New York : brusca correzione per Callaway Golf : Retrocede molto la società che produce attrezzature da Golf , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,39%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'...

Crolla a New York Callaway Golf : Si muove in profondo rosso la società che produce attrezzature da Golf , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,18% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana ...

New York : movimento negativo per Callaway Golf : Rosso per la società che produce attrezzature da Golf , che sta segnando un calo dell'1,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

New York : vendite diffuse su Callaway Golf : Affonda sul mercato la società che produce attrezzature da Golf , che soffre con un calo del 4,61%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

Callaway Golf in picchiata a New York : Pressione sulla società che produce attrezzature da Golf , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,40%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'andamento del ...

New York : Callaway Golf si muove verso il basso : A picco la società che produce attrezzature da Golf , che presenta un pessimo -2,35%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Callaway Golf ...

New York : in calo Callaway Golf : Composto ribasso per la società che produce attrezzature da Golf , in flessione dell'1,98% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : sell-off per Callaway Golf : Retrocede molto la società che produce attrezzature da Golf , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,89%. Lo scenario su base settimanale di Callaway Golf rileva un allentamento della ...

New York : andamento rialzista per Callaway Golf : Bene la società che produce attrezzature da Golf , con un rialzo dell'1,91%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un rallentamento ...